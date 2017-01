Prima şedinţă a Comitetului Executiv Judeţean al PSD Constanţa

Sediul PSD Constanţa a găzduit, aseară, prima întîlnire din acest an a Comitetului Executiv Judeţean (CExJ). Timp de peste două ore, conducerea partidului a prezentat membrilor CExJ rezultatul negocierilor de la nivel central, acolo unde organizaţia constănţeană a fost foarte bine reprezentată, avînd în vedere rezultatul foarte bun obţinut la alegerile generale. Primarii prezenţi la şedinţă au profitat de prezenţa conducerii partidului, dar şi a parlamentarilor PSD, solicitînd o mai mare implicare în realizarea proiectelor comunităţilor locale. Preşedintele PSD Constanţa, primarul Radu Mazăre, a declarat că, în urma votului uninominal, cei care au obţinut mandatul de parlamentar trebuie să se implice mult mai mult în problemele comunităţilor pe care acum le reprezintă în Parlament. „A fost prima şedinţă în acest an. În primul rînd, le-am mulţumit tuturor primarilor pentru sprijinul acordat la alegerile generale. Au urmat apoi mai multe discuţii pe seama proiectelor pe care primarii le-au depus şi nu au primit răspunsuri. Acum, că sîntem direct implicaţi în procesul de guvernare, sperăm să putem să finanţăm mai multe proiecte. Am discutat cu primarii şi le-am solicitat o centralizare a tuturor proiectelor la nivel judeţean, pentru a vedea cum putem să obţinem finanţări pentru ele. Acum, parlamentarii PSD au o responsabilitate şi mai mare, ei fiind, de fapt, liantul dintre administraţia locală şi cea centrală“, a afirmat Radu Mazăre.