Prima sesiune a tezelor unice a luat sfîrşit!

Etapa tezelor cu subiect unic s-a încheiat. Multe lacrimi, dar şi mai multe bucurii, întrucît majoritatea elevilor constănţeni au promovat acest prim examen important al vieţii lor. Aflate sub semnul desfiinţării, subiect de scandal între Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi federaţiile sindicale din învăţămînt, tezele cu subiect unic au reuşit, totuşi, să mai marcheze o generaţie. În Constanţa, pentru proba Limba şi Literatura Română, s-au înscris 7.049 de elevi, dintre care s-au prezentat 6.582. La clasa a VII-a, procentele de promovabilitate au fost de 66,56% pentru mediul rural şi 80% pentru mediul urban, cu 156 de note de zece (18 - mediul rural şi 138 - mediul urban) şi 1.613 note sub cinci! Pentru clasa a VIII-a, procentul de promovabilitate a ajuns la 72,86%, cotă ridicată de mediul urban, unde 77,97% dintre elevi au luat examenul. Dintre cei 6.892 de elevi înscrişi (6.482 - prezenţi), 1.759 au luat note sub cinci (de data aceasta mediul urban a avut întîietate cu 963 de elevi) şi 255 au luat calificativele maxime (doar 18 din mediul rural). La disciplina Matematică, la clasa a VII-a, s-au prezentat 6.591 de elevi, dintre care 2.053 au luat note de cinci şi sub cinci. Procentul de promovabilitate, în acest caz, a fost de 81,73%. Elevii de clasa a VIII-a, prezenţi în număr de 6.472, s-au descurcat mai bine, ei promovînd în proporţie de 93,71%. La disciplina Istorie, din cei 2.393 de elevi prezenţi, doar 56 au luat note sub cinci, procentul de promovabilitate urcînd astfel la 97,66%. La Geografie, situaţia este similară, cu un procent de promovabilitate de 96,48%, din cei 4.093 de elevi prezenţi, 144 picînd examenul. Subiectele acestor probe ale tezelor unice au fost elaborate de Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţămîntul Preuniversitar, conform programei şcolare parcurse pînă la data desfăşurării tezei, în conformitate cu temele selectate din programa şcolară şi comunicate şcolilor. Modele de subiecte au fost publicate în luna aprilie pe site-ul www.subiecte2008.edu.ro. Pentru acest al doilea semestru, din calendarul tezelor, comun pentru clasele a VII-a şi a VIII-a, a mai rămas doar data de 29 mai - depunerea contestaţiilor. Elevii care au absentat din motive bine întemeiate, vor putea susţine proba în perioada specială din lunile mai-iunie. Elevii cu nevoi speciale/dizabilităţi care au urmat programa normală, au susţinut tezele unice ca şi restul elevilor. „La Constanţa, au existat 21 de copii cu nevoi speciale/dizabilităţi şi, pentru fiecare dintre aceştia, unităţile de învăţămînt de care aparţin le-au asigurat condiţii speciale”, a declarat inspectorul de imagine al Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa, Anamaria Burada. Cei care nu au urmat programa şcolară normală vor fi scutiţi de susţinerea tezelor unice dacă părinţii sau tutorii lor solicită acest lucru.