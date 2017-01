Prima slujbă de Paşte pe faleza Cazinoului

Forfotă mare a fost, sâmbătă noaptea, în Constanţa. Începând cu ora 23.00, străzile din oraş au început să fie călcate de mulţimi de oameni, grăbiţi să ajungă la lăcaşurile de cult alese, pentru a fi prezenţi încă de la început la cea mai importantă slujbă religioasă de peste an. De altfel, de cum s-a apropiat miezul nopţii, bisericile au devenit neîncăpătoare. Cu mic, cu mare, cu lumânări în mână, credincioşii au venit să ia Lumină şi să cânte împreună cu preoţii „Hristos a înviat din morţi”. La Constanţa, Lumina Sfântă de la Ierusalim nu a mai fost adusă pe plajă, aşa cum s-a întâmplat în ultimii ani, ci pe faleza Cazinoului din Constanţa. O delegaţie a Patriarhiei Române a adus-o la Aeroportul Otopeni, iar de aici, candela a fost transportată mai întâi cu maşina până la Constanţa şi apoi, cu o ambarcaţiune, pe mare, de către Înaltpreasfinţitul (IPS) Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. „Cu bucurie, prin valuri mai mari ca la Bobotează, am venit cu Sfânta Lumină, care reprezintă începutul zidirii noastre. Dumnezeu să binecuvânteze pământul sfânt al Dobrogei şi toată creştinătatea ţării noastre”, a declarat IPS Teodosie. Lumina Sfântă a fost purtată apoi de Ierarhul Tomisului, împreună cu soborul de preoţi şi credincioşii, în procesiune la altarul de vară din aripa de sud a Catedralei arhiepiscopale, pentru a se oficia Canonul Învierii şi Sfânta Liturghie. Creştinii consideră această sărbătoare foarte importantă, întrucât reprezintă trecerea de la moarte la viaţa veşnică. „Nu merg de multe ori la biserică, însă cred că fiecare creştin trebuie măcar în noaptea de Înviere să ajungă la slujbă”, a spus un bărbat. În acelaşi timp cu ortodocşii, catolicii şi armenii din Constanţa au luat parte la cea mai importantă slujbă din an. Bazilica „Sf. Anton“ şi Biserica armeană „Sfânta Maria“ din Constanţa au devenit neîncăpătoare pentru credincioşii care au venit să asiste la slujba de înviere.