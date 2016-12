Prima slujbă în Capela Jandarmeriei Constanţa

11:43:27 / 11 Aprilie 2015

Felicitari jandarmilor constanteni

Cu ocazia Sfintelor Sarbatori Pascale va rog sa-mi permiteti sa urez Preotului Oprea Laurentiu Cristinel si tuturor jandarmilor constanteni multa sanatate si succes in activitatile desfasurate, multa lumina de la Mantuitorul Nostru Isus Cristos, sa aiba sufletele curate, sa iubesca si sa-i insoteasca Bunul Dumnezeu in tot ceea ce si-au propus sa indeplineasca. Felicitari pentru munca titanica depusa de Preotul Oprea Laurentiu Cristinel care are un suflet de aur si un har special de la Dumnezeu.