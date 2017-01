Prima surpriză la CM de handbal masculin

Toate favoritele au reușit să se impună în primele partide ale Campionatului Mondial din Qatar, chiar dacă, uneori, adversarii s-au dovedit mai tenace decât era de așteptat. Cu o singură excepție, Danemarca, vicecampioana mondială din 2011 și 2013 și vicecampioană europeană în 2014, fiind ținută în șah de mai modesta reprezentativă a Argentinei. Danemarca a avut 13-8 la pauză, iar în min. 41 conducea cu 17-11. Sud-americanii nu au cedat, au recuperat gol după gol și au restabilit egalitatea cu douăzeci de secunde înainte de final prin Diego Simonet (jucător la Montpellier), 24-24, după ce în min. 56 tabela indica 24-21 pentru Danemarca! Mikkel Hansen nu l-a putut învinge pe Fernando Garcia cu o aruncare în ultima secundă, iar meciul s-a încheiat la egalitate. De menționat și succesul Germaniei din confruntarea cu Polonia, 29-26, echipa pregătită din această vară de islandezul Dagur Sigurosson luându-și revanșa după eșecurile în fața aceleiași echipe din meciurile de baraj contând pentru calificarea la turneul final.

În ultimele partide de vineri s-au înregistrat rezultatele: Algeria - Egipt 20-34 (Grupa C), Croația - Austria 32-30 (Grupa B), Polonia - Germania 26-29 (Grupa D), Danemarca - Argentina 24-24 (Grupa D), Franța - Cehia 30-27 (Grupa C) și Suedia - Islanda 24-16 (Grupa C). Sâmbătă și duminică au fost consemnate următoarele rezultate: Belarus - Slovenia 29-34 (Grupa A), Brazilia - Spania 27-29 (Grupa A), Chile - Qatar 20-27 (Grupa A), Iran - Macedonia 31-33 (Grupa B), Tunisia - Croația 25-28 (Grupa B), Austria - Bosnia & Herțegovina 23-21 (Grupa B), Argentina - Polonia 23-24, Germania - Rusia 27-26, Islanda - Algeria 32-24. Duminică seară s-au mai disputat următoarele partide: Cehia - Suedia (Grupa C), Egipt - Franța (Grupa C), Arabia Saudită - Danemarca (Grupa D). Astăzi vor avea loc următoarele întâlniri: Belarus - Brazilia (ora 16.00, Grupa A), Spania - Chile (ora 16.00, Grupa A), Bosnia & Herțegovina - Macedonia (Dolce Sport 2, ora 18.00, Grupa B), Croația - Iran (ora 18.00, Grupa B), Slovenia - Qatar (ora 18.00, Grupa A), Austria - Tunisia (ora 20.00, Grupa B).