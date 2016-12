Prima tranşă din împrumutul UE are o dobîndă anuală de 3,125%

Prima tranşă, de 1,5 miliarde euro, din împrumutul de cinci miliarde euro obţinut de România de la Uniunea Europeană (UE), intrată luni în contul Ministerului Finanţelor Publice (MFP), are o dobîndă anuală de 3,125% şi scadenţa în 2015. Instituţiile UE au derulat, pe 15 iulie, o emisiune de obligaţiuni de 2,7 miliarde euro pentru a finanţa primele tranşe din împrumuturile acordate României şi Letoniei (1,2 miliarde euro în cazul acestui stat), operaţiunea avînd o rată a cuponului de 3,125% şi scadenţa în 2015. Împrumuturile obţinute de România şi Letonia sînt de tip back-to-back, fiind acordate în aceleaşi condiţii (rata dobînzii şi scadenţă) în care fondurile au fost obţinute de Comisia Europeană (CE) din piaţă, se arată într-un comunicat al Comisiei. Cea de-a doua tranşă din împrumutul de la CE, de un miliard de euro, este programată pentru ultimul trimestru al acestui an, sub rezerva întrunirii condiţiilor din memorandumul de înţelegere privind împrumutul. A treia tranşă, în valoare de 1,15 miliarde de euro, va fi pusă la dispoziţie în al doilea trimestru al anului următor, iar cea de-a patra parte a împrumutului, de 1,2 miliarde de euro, va fi transferată în ultimul trimestru al aceluiaşi an. Cea de-a cincea tranşă, ultima din împrumutul de la CE, de 150 de milioane de euro, va fi trimisă în trimestrul al doilea din 2011. Toate plăţile sînt condiţionate de respectarea şi atingerea obiectivelor stabilite prin acordul de împrumut şi memorandumul de înţelegere.