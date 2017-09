Prima universitate românească de medicină cotată la nivel mondial în The Times Higher Education

Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) ''Grigore T. Popa'' din Iași este prima instituție de învățământ superior de profil din România cotată în The Times Higher Education World University Rankings, au informat vineri reprezentanții universității. Rectorul UMF Iași, Viorel Scripcariu, a declarat, într-o conferință de presă, că la indicatorul vizibilitate academică la nivel internațional, UMF Iași se situează pe primul loc în țară și pe locul 428 la nivelul universităților de profil din lume. "Universitatea de Medicină și Farmacie 'Grigore T. Popa' Iași este singura instituție de învățământ medical românesc cotată în topul realizat de The Times Higher Education World University Rankings 2017-2018, dat publicității pe 5 septembrie. Din România, doar cinci instituții au intrat în acest top al celor 1.000 de universități de elită din lume: Universitatea 'Babeș-Bolyai' Cluj — Napoca, 601-800, Universitatea 'Alexandru Ioan Cuza' Iași, 801-1.000, Universitatea București 801-1.000, Universitatea de Medicină și Farmacie 'Grigore T. Popa' Iași (801-1000) și Universitatea de Vest Timișoara (801-1000). Trebuie menționat că în această ediție, a 13-a, a topului The Times Higher Education, UMF Iași înregistrează încă o premieră: este prima dată când o universitate de medicină din România intră în această prestigioasă clasificare mondială", a declarat rectorul UMF Iași.

La rândul său, prorectorul Adrian Covic a spus că dintre cele 20.000 de instituții de învățământ superior din lume, doar 1.000 de universități din 77 de țări au fost incluse în acest clasament.

Potrivit clasamentului, la indicatorul vizibilitate academică la nivel internațional, UMF Iași se situează pe primul loc în țară și pe locul 428 la nivel mondial, la transferul de cunoștințe către mediul socio-economic, pe locul doi, după Universitatea 'Babeș-Bolyai' din Cluj Napoca, iar la indicatorii predare și cercetare, pe locul patru între universitățile românești cotate în acest clasament. Indicatorul activitatea școlii doctorale situează UMF Iași pe locul 814 la nivel internațional.