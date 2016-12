Prima vizită la Constanţa a ambasadorului Marii Britanii

Ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, excelenţa sa Martin Harris, a fost prezent, ieri, la Primăria Constanţa, unde a avut o întâlnire cu viceprimarul oraşului Constanţa, Decebal Făgădău. Cei doi au discutat atât despre modalităţile de întărire a relaţiilor dintre autorităţile locale constănţene şi Marea Britanie, dar şi despre oportunităţile de afaceri pe care le oferă Constanţa investitorilor britanici. “Marea Britanie şi Constanţa au o lungă tradiţie de colaborare, o companie britanică fiind prima care a construit calea ferată dintre Constanţa şi Cernavodă în urmă cu 150 de ani. Portul şi oraşul Constanţa joacă un rol foarte important pentru Marea Britanie. Portul Constanţa este al patrulea ca mărime din Europa, fiind poarta de intrare în Uniunea Europeană la Marea Neagră. Noi dorim să colaborăm îndeaproape cu autorităţile portuare pentru întărirea graniţelor atât ale României, cât şi ale Uniunii Europene. Considerăm că există perspective ca firmele britanice să poată investi în Constanţa, aşa cum au făcut în urmă cu 150 de ani. Am discutat cu reprezentanţii autorităţii locale oportunităţile existente pentru firmele britanice interesate să participe la dezvoltarea infrastructurii din Constanţa. În ceea ce priveşte litoralul, consider că are un potenţial semnificativ pentru atragerea unui număr mai mare de turişti în viitor, mai ales după finalizarea autostrăzii Constanţa-Cernavodă”, a declarat ambasadorul Martin Harris. Viceprimarul Constanţei, Decebal Făgădău, a afirmat că i-a prezentat excelenţei sale o radiografie completă a Constanţei, cu punctele bune, dar şi cu punctele slabe. “Am convingerea că prima vizită a excelenţei sale la Constanţa va fi urmată de reînnodarea acestei tradiţii în relaţiile româno-britanice. Deschiderea totală a excelenţei sale nu poate decât să dea încredere atât mediului de afaceri constănţean, cât şi celui britanic. Având în vedere că suntem un oraş înfrăţit cu foarte multe oraşe din lume, l-am rugat pe ambasadorul Martin Harris să identifice un oraş similar în Marea Britanie cu care să demarăm procedurile de înfrăţire”, a declarat Decebal Făgădău.