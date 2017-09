Prima zi a noii sesiuni legislative. Prima zi de scandal!

Nici nu a început bine noua sesiune legislativă că aleșii s-au și luat la ceartă. Liderul deputaţilor PMP, Eugen Tomac, a acuzat, vineri, faptul că sesiunea parlamentară a debutat cu „epurări” la Camera Deputaţilor, el arătând că a fost informat de către PSD că PMP nu va mai avea reprezentanţi în conducerea acestui for, scrie Mediafax. „Astăzi (vineri, n.r) dimineaţă am fost convocat la o şedinţă a liderilor grupurilor parlamentare, la orele 9.30, pentru a fi informat de către PSD că PMP nu va mai face parte din viitorul Birou Permanent. Deşi am făcut parte în prima sesiune pentru că suntem partid parlamentar, iar domnul Valeriu Steriu a fost chestor al Camerei Deputaţilor în urma negocierilor politice pe care le-am avut la începutul sesiunii, astăzi PSD, pentru că nu vrea să aibă voci incomode în BP, a trecut la executare”, a spus Tomac. El a arătat că a fost informat că PMP nu va fi reprezentat în BP, în condiţiile în care formaţiunea are mai mulţi parlamentari decât grupul parlamentar al ALDE. „Ceea ce mi se pare catastrofal şi de neînţeles este de ce PNL şi USR a făcut front comun împotriva PMP în cadrul acestei negocieri murdare. E de neacceptat ca partide care se pretind în opoziţie cu PSD să participe la acest troc politic mizerabil. Am rămas consternat văzând că PNL şi USR a susţinut ca postul pe care PMP îl avea în BP să fie oferit minorităţilor naţionale”, a mai spus Tomac.

CAMERA DEPUTAŢILOR ŞI-A VOTAT CONDUCEREA. CÂTE POSTURI VA AVEA FIECARE PARTID

Deputaţii au aprobat vineri, în cadrul primei şedinţe de plen din noua sesiune parlamentară, cu 244 de voturi „pentru”, componenţa Biroului Permanent, PSD urmând să aibă şase posturi, PNL - două, în timp ce USR, UDMR, ALDE şi grupul minorităţilor vor avea fiecare câte un reprezentant, informează news.ro. Social democraţii vor fi reprezentaţi în Biroul Permanent de trei vicepreşedinţi: Florin Iordache, Petru Gabriel Vlase, Carmen-Ileana Mihălcescu, doi secretari: Georgian Pop, Ioana Bran şi un chestor - Mircea-Gheorghe Drăghici. Potrivit algoritmuluii, PNL va avea o funcţie de vicepreşedinte - Ben-Oni Ardelean şi una de secretar - Cristian Buican. Grupului USR îi va reveni o funcţie de secretar, în persoana lui Ionuţ Moşteanu. UDMR, ALDE şi minorităţilor naţionale vor avea câte un post de chestor care va fi ocupat de Denes Seres, Andrei Gerea, respectiv Dragoş Zisopol. De asemenea, liderii grupurilor parlamentare vor fi următorii: Ioan Munteanu - PSD, Raluca Turcan - PNL, Cristian Seidler - USR, Korodi Attila - UDMR, Varujan Vosganian - ALDE, Eugen Tomac - PMP şi Varujan Pambuccian - minorităţile naţionale.