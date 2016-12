Prima zi de antrenament fără Zoran Kurtes

Componenţii Campioanei României la handbal masculin, HCM Constanţa, şi-au reluat, ieri, antrenamentele în vederea abordării ultimului obiectiv al sezonului, Cupa României. O atmosferă apăsătoare, tristă, a domnit la prima şedinţă de pregătire, chiar dacă, directorul executiv, Nurhan Ali, a avut un scurt discurs prin care a încercat să-i motiveze pe jucători. „Adunaţi-vă. Fiţi bărbaţi adevăraţi, pentru că viaţa oferă bucurii, dar şi necazuri. Ştiu că este o situaţie grea, sunteţi afectaţi fizic şi psihic, dar trebuie luat exemplul familiei Kurtes. În momentul în care fiul cel mic al lui Zoran, Vladimir, a lăsat capul în jos lângă mormântul tatălui său, mama lui i-a ridicat bărbia şi i-a spus să privească înainte“, a fost mesajul emoţionant transmis de oficialul HCM-ului şi în urma căruia întreg lotul de jucători prezenţi la antrenament s-a unit la centrul terenului strigând “HCM - HCM“. Au urmat exerciţii de reacomodare la efort, pentru că de la ultimul antrenament au trecut deja şase zile... „Ne este greu. Este dificil de explicat momentul în care am intrat în sală şi am început antrenamentul fără să îl avem pe Zoran alături de noi. Trebuie să trecem şi peste aceste clipe pentru a recupera cât putem de mult din deficitul fizic şi să ne prezentăm într-o formă cât mai bună la Braşov, la Cupa României. La meciurile noastre vor asista şi cei doi copii ai lui Zoran, împreună cu fratele acestuia, Goran Kurtes, care îl va aduce şi pe băiatul său. Avem un motiv în plus să dăm tot ce avem mai bun“, a spus antrenorul Eden Hairi. „Îngrozitor. Acesta este exact cuvântul care poate defini momentul în care am intrat în sală fără Zoran. Să fi obişnuit cu el timp de doi ani şi dintr-o dată să realizezi că nu mai există, este groaznic. Acum, după tot ce s-a întâmplat, la Cupa României se pot întâmpla două lucruri: ori te motivezi şi învingi pe oricine, ori clachezi de la primul joc. Din păcate, nu suntem pregătiţi fizic, pentru că tot ceea ce am acumulat înainte de acest eveniment s-a pierdut“, a declarat pivotul Silviu Băiceanu. Astăzi sunt programate alte două şedinţe de pregătire în Sala Sporturilor, iar sâmbătă jucătorii constănţeni vor pleca spre Timişoara, acolo unde, duminică, vor participa la nunta colegului lor, Marius Sadoveac. Luni este programată reunirea lotului, la Braşov, pentru Cupa României, ediţia din acest an urmând să se desfăşoare între 19 şi 22 mai.

Programul meciurilor din Cupa României - miercuri, 19 mai, ora 10.00: HCM Constanţa (locul 1) - U. Cluj (8); ora 12.00: Ştiinţa Bacău (4) - Steaua Bucureşti (5); ora 14.00: Pandurii Tg. Jiu (3) - Bucovina Suceava (6); ora 16.00: UCM Reşiţa (2) - HC Odorhei (7); joi, 20 mai, semifinale, ora 18.00: câştigătoarele din primele două jocuri; ora 20.00: câştigătoarele din ultimele două jocuri. Vineri, 21 mai, va fi zi liberă, iar sâmbătă, 22 mai, de la ora 13.15, este programată finala competiţiei.