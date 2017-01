Prima zi de grevă generală la Terminalul de Containere Agigea

Salariaţii Companiei Constanţa South Container Terminal (CSCT) Agigea au început ieri seria protestelor de vară pe platformele portuare. Prima zi de grevă generală a debutat la ora 7.00, cînd peste 100 de muncitori din tura de dimineaţă au venit la lucru, dar au refuzat să-şi înceapă activitatea. Sub atenta supraveghere a liderilor sindicali din societate, dar şi a preşedintelui Federaţiei Naţionale a Sindicatelor Portuare (FNSP) Constanţa, Petre Costel, greviştii au început să scandeze mai multe lozinci la adresa administraţiei. Petre Costel a declarat că declanşarea grevei generale a fost adusă la cunoştinţa conducerii CSCT în termenul legal, cu 48 de ore înainte, astfel că alte cîteva sute de muncitori au oprit lucrul pe termen nelimitat din cauza refuzului administraţiei de a le majora salariile. „Chiar dacă oamenii vor veni în fiecare zi la lucru, în baza programului în care au muncit şi pînă acum, aceştia nu se vor atinge în niciun fel de utilaje. Am tot încercat în ultimele luni să convingem administraţia că salariaţii au nevoie de cei 700 de lei în plus, sporuri de vechime, concediu şi prime suplimentare, însă aceasta a refuzat calea dialogului. Avînd în vedere că oamenii au început deja greva generală şi şi-au asumat un risc destul de mare, aceştia vor acum cel puţin 1.000 de lei în plus la salarii”, a declarat Costel. Greviştii susţin că deşi eşuarea negocierilor de săptămîna trecută le dădea dreptul să înceapă protestele în orice moment, mai ales că administraţia consideră că demersul lor nu este justificat în condiţiile în care oferea 375 de lei per salariat, aceştia au aplicat o strategie diferită. “Am aşteptat să vedem care este graficul de încărcare - descărcare pentru această lună, astfel încît efectul grevei să fie cel scontat. Avînd în vedere că pînă pe 26 iulie sînt programate 18 nave la operare, administraţia CSCT, cea care susţine că deţine 85% din traficul de containere de pe raza portului şi prezintă un profit de 12 milioane de euro în 2007, trebuie să se aşeze la masa negocierilor. Nu se poate să vii în România şi să angajezi docheri pe doi lei, care mai au şi productivitate ca în Europa Occidentală, în vreme ce pe şantierele din Germania îi plăteşti pe oameni cu mii de euro”, a mai declarat Petre Costel.