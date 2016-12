Prima zi de „Out of Doors Fest”

Cel mai amplu eveniment rock al anului, la Constanţa, Festivalul „Out of Doors Fest” debutează astăzi, în parcarea Maritimo Shopping Center. Acest festival se află la prima ediţie, este organizat de clubul constănţean Doors şi îşi propune să devină o tradiţie locală, pe gustul tuturor constănţenilor care preferă muzica de calitate. Numeroase trupe consacrate de rock, dar şi formaţii de tip tribute vor urca pe scena festivalului, timp de trei zile, până duminică inclusiv. Concertele încep în fiecare zi după ora 17.00, iar fanii mai pot achiziţiona şi astăzi, la intrarea în zona de concert, abonamente pentru toate cele trei seri la preţul de 30 de lei. De asemenea, tot la intrare vor fi puse în vânzare şi bilete pentru o singură seară de concert, în valoare de 15 lei.

În această seară, vor urca pe scena de la Maritimo grupul moldovenesc Zdob şi Zdub, Viţa de Vie, formaţia Desant şi grupul The Rock, o formaţie-tribut AC/DC. Mâine sunt programaţi să cânte Cargo, Trooper şi Manfellow, alături de alte două grupuri tribute, Masterpiece - tribut Metallica şi Old no. 7 - tribut Creedence Clearwater Revival.

Copiii cu vârsta până în cinci ani vor putea intra gratuit, însoţiţi de un adult cu bilet valabil, iar minorii cu vârsta între cinci şi 18 ani vor putea intra numai cu bilet şi însoţiţi, de asemenea, de un adult. Nu este permis accesul cu: obiecte contondente printre care şi umbrele, mâncare, băutură, scaune sau animale de companie, aparate foto-video profesionale.