Prima zi din an, la slujbă

În prima zi a anului nou, Biserica Ortodoxă a prăznuit Tăierea împrejur cea după Trup a Domnului şi pe Sfântul Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei. Este cel dintâi ierarh care a întemeiat, pe lângă Biserică, azile şi spitale, în ajutorul celor săraci şi neputincioşi, îndemnând pe cei înstăriţi să folosească avuţiile lor pentru a-i ajuta pe cei nevoiaşi. La Catedrala Arhiepiscopală “Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din Constanţa, Înaltpreasfinţitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului a săvârşit Sfânta Liturghie. “Trei sărbători se unesc astăzi (1 ianuarie – n.r.) într-o cunună: Tăierea împrejur a Domnului nostru Iisus Hristos, punerea Numelui Sfântului Ierarh Vasile cel Mare şi începutul unui an nou. Aceste momente trebuie să ne unească şi pe noi în lăuntrul nostru, puterile sufletului nostru”, a declarat Înaltpreasfinţitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. Cu acest priej, zeci de credincioşi au mers dis de dimineaţă la slujba închinată Sfântului Vasile. Enoriaşii au aprins lumânări şi s-au rugat pentru a fi sănătoşi şi a avea pace sufletească, iar noul an să fie lipsit de ură şi gânduri rele. Pe 1 ianuarie au fost oficiate o serie de rugăciuni speciale, pentru binecuvântare şi izbăvire de sub puterea răului. De asemenea, la cumpăna dintre ani, Înaltpreasfinţitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, s-a rugat pentru ca, în 2012, Dumnezeu să reverse peste lume pace şi binecuvântare şi a oficiat slujba Te Deum, urmată de oficierea Moliftelor Sfântului Vasile cel Mare. Potrivit statisticilor Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administraţia Bazelor de Date din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor (MAI), în prima zi a anului nou, 601.821 de români şi-au sărbătorit onomastica, dintre care 512.757 de bărbaţi şi 89.064 de femei. Din totalul româncelor, 85.518 se numesc Vasilica, 1.996 - Vasilca, 587 - Vasila, iar 963 - Sica, informează MAI. Pe de altă parte, conform datelor furnizate de structura specializată a MAI, majoritatea bărbaţilor se numesc Vasile (491.463), Vasilică (20.164), Sile (436), Sică (393), Silică (228) sau Vasi (73).