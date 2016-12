Primari ai opoziţiei, audiaţi la DNA Piteşti

Deputatul PSD Mircea Drăghici şi primarul localităţii argeşene Băbana, liberalul Bebe Ivan, s-au prezentat, ieri, la sediul Serviciului teritorial Piteşti al DNA. Edilul a declarat, înainte de a intra în sediu, că va fi audiat în legătură cu o firmă care a acordat consultanţă pentru mai multe proiecte derulate în localitatea sa. Cei doi au plecat de la DNA după aproximativ o oră de audieri, iar la sediul Direcţiei Naţionale Anticorupţie s-a prezentat primarul localităţii Budeasa, Ion Ştefan, chemat pentru a patra oară în faţa procurorilor, în calitate de martor. La ieşirea din clădirea DNA, deputatul Drăghici le-a declarat jurnaliştilor că a fost chemat la audieri în dosarul preşedintelui Consiliului Judeţean Argeş, Constantin Nicolescu: “Ştiţi de ce am fost chemat: în dosarul preşedintelui nostru. Dar eu mă grăbesc la moţiunea de cenzură. Degeaba au încercat alţii să nu ajung la moţiune. Eu mă grăbesc să ajung la moţiune”. La rândul său, Bebe Ivan a spus că a fost audiat în calitate de martor: “Este vorba despre o societate care a făcut strategia de dezvoltare a comunei şi cred că jumătate dintre primarii din judeţ au făcut contract cu această firmă. Nu ştiu dacă este firma lui Mircea Drăghici, eu m-am uitat prin acte şi nu am văzut numele lui prin niciun act, iar noi am primit bani de la Consiliul Judeţean Argeş, suma fiind alocată pentru întocmirea strategiei de dezvoltare fără de care nu poţi accesa fonduri europene. Problema nu e de ce am făcut-o, probabil că ne acuză de ce atâtea primării au făcut contract cu aceeaşi firmă”. Surse din rândul anchetatorilor afirmă că ancheta DNA vizează mai multe primării din judeţul Argeş care au virat sume de bani pentru consultanţă la proiecte cu fonduri europene, iar presa locală a relatat că societatea care a oferit consultanţă ar fi a deputatului Drăghici, care însă s-a dezis de orice implicare în afacerile de consultanţă, susţinând că firma sa din Piteşti nu are nicio legătură cu cea din Bucureşti vizată de anchetă, fiind doar “o coincidenţă de nume”.