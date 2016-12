Primari constănțeni, votați cu tot cu tinichele penale agățate de coadă

13:27:16 / 16 Iunie 2016

Cu uimire.....

Realizez cu uimire că nu este comentat cazul primarului penal de la Băneasa. De altfel am mai scris despre acest criminal şi Telegraf a şters postarea. Este vorba de primarul ales Coliş Paul. Acesta a omorât un copil şi a rănit grav pe altul, conducând un autoturism în stare de ebrietate. În acel caz tatăl său, care avea relaţii la procuratură, a vândut 50 de oi pentru a salva cazul...şi a dat mită vin şi ţuică şi brănză şi peşte şi şi... A răpit, si a legat în pădure trei copii pe care i-a maltratat (a smuls unghiile şi i-a tăiat cu un briceag) , a furat animale din Bulgaria, a trecut infractori de frontieră pe care îi transporta la Cernavodă în schimbul a sute de euro, a împuşcat un cioban din satul Făurei şi a comis multe alte infracţiuni, Are pste 1000 hectare de teren, peste 1000 de oi şi cam 300 de porci. Nu plăteşte impozit şi a deţinut de ani buni funcţii publice precum consilier local şi viceprimar, Are o avere estimată la peste 20 milioane de euro. Acum, împreună cu prietenul său Mirea Mareş, a ameninţat funcţionarii publici din primărie şi poliţie, poliţie de frontieră, că îi va da afară imediat ce iau puterea. Deja Coliş Paul a bătut un cetăţean din satul Făurei, care nu a votat cu el. Acest om ales primar este bolnav psihic, el umblă cu pastile pentru calmare la el şi face tratament la şase luni, la o clinică din Braşov.