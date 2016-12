Primari de comune din toată ţara, ignoraţi de miniştri

Primari de comune din toată ţara, membri ai Asociaţiei Comunelor din România (ACoR), au aşteptat ziua de ieri cu nerăbdare, avînd în vedere că urma să se întîlnească cu membrii Guvernului. La lucrările Adunării Generale a ACoR, desfăşurată la Pavilionul Expoziţional din Constanţa, participă peste 250 de primari de comune, precum şi reprezentanţi ai Corpului Profesional al Secretarilor Comunelor din România. Pentru că nu au putut ajunge la lucrările ACoR, miniştrii au delegat secretari de stat sau directori din cadrul ministerelor. Aceştia au fost luaţi cu asalt de către şefii administraţiilor publice locale, care au ridicat probleme cu care se confruntă, au cerut răspunsuri şi soluţii. “Singurii care pot ieşi din această situaţie sînteţi doar d-voastră, care cunoaşteţi cel mai bine realitatea din teritoriu însă, pe de altă parte, nu aveţi fondurile financiare necesare. Accesarea fondurilor europene este una dintre puţinele soluţii pe care le avem pentru perfecţionarea personalului şi a angajaţilor primăriilor din mediul rural“, a declarat directorul general din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (MMFPS), Tania Grigore, referindu-se la cursurile de formare profesională care se pot derula prin atragerea de fonduri europene. “Putem pregăti cu fonduri europene specialişti pentru comune pe care le conduceţi“, a mai spus Grigore. Cu această afirmaţie, reprezentantul MMFPS a atins un punct sensibil, dînd startul discuţiilor pe tema salarizării primarilor, viceprimarilor, secretarilor şi a angajaţilor din primării. “Pregătim funcţionari publici, îi specializăm, iar apoi ei pleacă către instituţii care îi plătesc mai bine şi pe bună dreptate, pentru că noi nu avem bani să îi plătim corespunzător. Nu poţi ţine oamenii să lucreze în primării cînd nu îi plăteşti aşa cum trebuie“, a declarat un primar din judeţul Argeş. În replică, reprezentantul MMFPS a încercat să dea cîteva răsunsuri, însă nefiind pregătită şi neştiind exact despre ce este vorba, nu a reuşit să facă altceva decît să încingă spiritele. Tania Grigore a afirmat, la un moment dat, că Legea salarizării este făcută, iar primarii sînt cuprinşi în noua grilă de salarizare cu majorări. “Sporurile acumulate nu vor depăşi, însă, 30%. Indemnizaţia primarului va cuprinde pe lîngă indemnizaţie şi celelalte sporuri printre care sporul de vechime“, a mai spus Grigore, în condiţiile în care primarii, pentru că nu sînt consideraţi salariaţi, primesc doar indemnizaţie şi nu salariu, ceea ce nu le dă dreptul de a avea spor de vechime. Afirmaţia directorului din Minister a stîrnit reacţii dure din partea primarilor. “Din moment ce această lege nu este publică aşa cum spuneţi, cu toate că este postată pe site-ul Ministerului în dezbatere publică, nu înţeleg de ce vorbim despre ea. În plus, la toate întîlnirile de acest gen la care am participat nu am întînit din partea unui Minister o persoană mai lipsită de responsabilitate şi mai incompetentă decît dumneavoastră. Personal mi se pare că aţi venit să vă certaţi cu noi şi să ne induceţi în eroare mai mult decît sîntem, în loc să luaţi un pix şi o hîrtie şi să vă notaţi problemele pe care le avem, dacă tot spuneţi că nu sînteţi în măsură să ne daţi răspunsuri“, a declarat primarul comunei Dudeştii Noi din judeţul Timiş, Alin Nica.

“Dacă în 2013 vom gîndi la fel ca în 1989, România este pierdută”

La rugămintea reprezentantului Ministerului de a trimite o scrisoare către MMFPS, liderul ACoR, Emil Drăghici, a explicat că, de-a lungul timpului, Asociaţia a trimis nenumărate scrisori, la care ori nu a primit niciun răspuns, ori i s-a răspuns că se va rezolva, însă nu s-a văzut vreun rezultat: “La noi e ca la nebuni. Una vorbim, iar la final vedem cu totul altceva. Dacă în 2013 vom gîndi la fel ca în 1989, România este pierdută“. Pe de altă parte, primarul comunei Cumpăna, prim-vicepreşedinte al ACoR, Mariana Gîju, a declarat că, în cadrul negocierilor, nu a existat niciun capitol cu privire la salarizarea primarilor şi a angajaţilor primăriilor din mediul rural, în contradicţie cu afirmaţiile reprezetantului Ministerului. “Eu mă ocup doar pe partea de forţă de muncă, iar despre restul problemelor nu sînt mandatată să discut“, a declarat, în cele din urmă, Tania Grigore, după ce a văzut că nu mai poate face faţă „atacurilor“. În finalul discuţiilor, Drăghici a mai spus că ministrul Muncii, Marian Sîrbu, vicepremierul Dan Nica şi premierul Emil Boc vor primi un protest pe tema legii salarizării. Probleme aprige au fost discutate şi cu reprezentantul Ministerului Agriculturii şi cu cel al Educaţiei, Cercetării şi Inovării, care, la rîndul lor, au afirmat că nu sînt mandataţi să discute despre anumite probleme, dar că vor transmite problemele semnalate. Consilierul prezidenţial Bogdan Bujor Teodoriu a declarat că, în ce priveşte dezvoltarea mediului rural, diferenţa dintre România şi restul statelor membre UE este de cel puţin 15 puncte procentuale. Din punctul său de vedere ar trebui să se insiste mai mult pe urbanizarea satelor, la fel cum s-a făcut în restul statelor europene, şi să se renunţe la strategiile fictive şi învechite de dezvoltare. “Dacă vrem să dezvoltăm România ar trebui ca, în primul rînd, să dezvoltăm satele. Este greşită ideea că la nivelul satelor nu există capacitate sau, mai ales, resurse. Tocmai la sat există resursele ţării, însă nu există capacitate financiară pentru ca primarii să îşi pună în aplicare planurile de dezvoltare“, a declarat Teodoriu.