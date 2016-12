Primăria - pe propriul car alegoric, la carnaval

Nu mai e nimic nou în faptul că staţiunea Mamaia este cea mai căutată destinaţie turistică de către tinerii care aleg să-şi petreacă vara pe litoralul românesc. Nu mai este o noutate nici faptul că cei care doresc să vadă o mostră din carnavalul brazilian, dar nu au bani pentru a ajunge chiar în Brazilia pot veni în Mamaia pentru a simţi atmosfera de acolo. Pentru a da mai multă culoare staţiunii Mamaia şi pentru a atrage mai mulţi turişti, de la an la an, Primăria Constanţa se implică din ce în ce mai mult. Paşii timizi făcuţi de autoritatea locală în urmă cu trei ani pentru a aduce puţin din spiritul brazilian pe litoralul românesc pălesc în faţa proiectelor şi programelor pe care Primăria le are în lucru. De anul acesta, plajele vor fi luminate. Se lucrează la acest lucru, spune primarul Constanţei, Radu Mazăre. De asemenea, brandul staţiunii Mamaia va fi prezentat la Târgul de Turism din Bucureşti, care va avea loc săptămâna viitoare. Radu Mazăre a anunţat că acesta va fi imprimat pe diferite materiale de promovare şi afişe care vor fi distribuite inclusiv în străinătate, iar fondurile pentru proiect provin din taxa de promovare a staţiunii. „Astăzi (n.r. - ieri) am semnat contractul cu firma care a produs materialele ce vor fi prezentate la Târgul de Turism. Trebuie să fim profesionişti. Nu ne mai putem juca cu aceste lucruri“, a declarat Mazăre. Şi asta e doar o mică parte din planul pe care municipalitatea îl are, în acest an, pentru Mamaia.

Dacă toate cluburile din staţiune au propriile care, de anul acesta, nici Primăria nu se lasă mai prejos. Primarul a precizat că administraţia locală va aloca aproximativ 100 de mii de euro pentru decorarea carelor ce vor reprezenta autoritatea locală în paradele deja celebre din timpul sezonului estival. „Carnavalul se bucură de atenţia foarte multor turişti. Am reuşit să mergem împreună în acest proiect, atât privaţii, cât şi autoritatea locală, şi trebuie să realizăm că atragerea de turişti aduce bani Constanţei, produce locuri de muncă şi, implicit, dezvoltare“, a precizat primarul. Radu Mazăre a spus că acele care vor fi „construite“ pe şasiul unui autobuz dezafectat şi pe care vor fi puse butaforiile în funcţie de temele pe care primarul le va interpreta la vară. „Va fi o construcţie pentru Cezar, una pentru Ştefan cel Mare şi una pentru Ramses. Se dezechipează şi se echipează şasiul respectiv cu butaforia de rigoare. Construcţia carului alegoric va fi scoasă la licitaţie. Va fi achiziţie legală. Am discutat cu mai multe firme să se prezinte la licitaţie şi cine va câştiga va construi carele. Nu pot să ştiu cine va fi, că dacă aş şti şi-aş spune, vin procurorii şi mă leagă“, a declarat primarul. Mai mult decât atât, Radu Mazăre a spus că staţiunea Mamaia va avea anul acesta o altă melodie. „În fiecare an staţiunea Mamaia va avea o melodie a ei. Avem multe în plan pentru la vară“, a completat primarul, care a adăugat că rezultatele înregistrate de staţiunea Mamaia, în ultimii ani, sunt fantastice în comparaţie cu banii investiţi. „La Soci, ruşii au investit vreo 50 de miliarde de euro, iar noi concurăm cu ei, dar nu la bani, ci la rezultate, la ce se vede şi, de ce nu, la numărul de turişti“, a încheiat Mazăre.