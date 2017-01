Primăria a alocat banii pentru încălzirea unităţilor şcolare

Iarna îşi face din ce în ce mai mult simţită prezenţa, atât în locuinţe cât şi în unităţile şcolare unde elevii îşi petrec o mare parte din zi. Dacă în locuinţele proprii fiecare dintre noi are grijă să-şi asigure combustibilul necesar ori, dacă sunt conectate la CET-uri, primesc căldură odată cu restul locuitorilor localităţii, în unităţile de învăţământ situaţia stă altfel. Directorii şcolilor trebuie să solicite autorităţilor locale fonduri pentru asigurarea de combustibil pentru menţinerea unei temperaturi optime în sălile unde se desfăşoară ore de curs, iar elevii să nu fie nevoiţi să înveţe în frig. La Eforie, Primăria a alocat banii necesari pentru încălzirea unităţilor şcolare din oraş. Directorul Grupului Scolar „Carmen Sylva” din Eforie Sud, Silviu Becherescu, a declarat că a trimis adresă către Primăria Eforie iar, în urmă cu aprox. o săptămână, a primit, de la administraţia locală, 50.000 de lei pentru a achiziţiona 12 tone de combustibil lichid pentru cele cinci unităţi şcolare din Eforie pe care le are în administrare: un liceu, trei grădiniţe şi o şcoală generală. „Începând de astăzi (n.r. - ieri) Grădiniţa cu orar normal din Eforie Sud primeşte combustibilul necesar pentru la iarnă şi va începe deja încălzirea grădiniţei, iar la restul unităţilor vor porni centralele în zilele următoare. În grădiniţe pusesem deja în funcţiune centralele cu rezervele pe care le mai aveam, dar la liceu încă nu era cazul”, a declarat directorul Grupului ªcolar „Carmen Sylva”. La rândul său, primarul din Eforie, Ovidiu Brăiloiu, a declarat că administraţia locală a făcut eforturi pentru asigurarea fondurilor necesare încălzirii unităţilor şcolare din oraş, în contextul în care bugetul local este cu mult diminuat faţă de anul trecut iar autoritatea locală face faţă cu greu cheltuielilor. Deşi Becherescu a susţinut că nu sunt probleme cu încălzirea la unităţile pe care le are în administrare, în datele prezentate de către Inspectoratul ªcolar Judeţean ªcolar Constanţa (ISJ), figurează că la Eforie Sud sunt probleme cu aprovizionarea combustibilului. Explicaţia purtătorului de cuvânt al ISJ Gabriela Costea, a fost că, deşi, ieri dimineaţă, Eforie Sud figura fără combustibilul necesar pentru iarnă, este posibil ca, în câteva ore, situaţia să se schimbe iar unitatea să primească bani pentru combustibil. Costea a mai declarat că încă mai sunt probleme cu asigurarea încălzirii în satul Mireasa din comuna Târguşor şi în structurile şcolare din Cogealac.