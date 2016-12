Primăria a externalizat Serviciul de urbanism pentru a face rost de bani

Primarul comunei Pantelimon, Vasile Neicu, spune că perioada dificilă din punct de vedere financiar nu a trecut, Primăria fiind la un pas de a fi închisă. Am avut serioase probleme, fiind foarte aproape ca, de 1 Mai, să punem lacătul pe uşa Primăriei, pentru că nu aveam bani de salarii. De la începutul anului şi până în prezent am tot căutat soluţii să depăşim aceste momente dificile, însă cei de la Guvern nu ascultă deloc problemele autorităţilor locale. Am discutat cu proprietari care au terenuri mai multe pe raza comunei şi i-am convins să ne achite impozitele în avans. Aşa am reuşit să facem rost de bani de salarii pentru lunile aprilie şi mai”, a declarat primarul. El a mai spus că, pentru următoarele luni, încearcă să pună în aplicare o soluţie venită tocmai de la Cluj. “Am căutat pe internet şi am găsit o soluţie. O Primărie din judeţul Cluj a externalizat serviciul de urbanism şi a reuşit să aducă bani la buget. Am luat legătura cu ei, ne-au trimis contractul după care ei funcţionează de cinci ani şi am făcut şi noi la fel. Sperăm să ne vină şi bani din acest contract”, a mai spus Neicu. Primarul a afirmat că în ceea ce priveşte asistenţii sociali, aceştia au fost trimişi acasă pentru că bani de la Guvern nu au venit, iar Primăria nu are fonduri să-i plătească. “Când vom face rost de bani, îi vom chema înapoi”, a explicat Neicu.