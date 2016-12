Primăria Amzacea, acuzată că nu racordează locuințele la utilități

În Amzacea, primarul Constantin Radu se lăuda că a oferit locuri de case tinerilor din comună, în noul cartier din localitatea General Scărișoreanu, mulțumit fiind de faptul că în acest mod a reușit să atragă câteva familii plecate din comună, la muncă în străinătate. Fericirea edilului, însă, se transformă în dezamăgire, odată cu primele plângeri din partea unora dintre beneficiari.

NEMULȚUMIRI Un localnic a declarat că și-a ridicat o casă pe unul din terenurile oferite de Primărie în concesiune și că trăiește în locuința sa în condiții greu de imaginat, fără utilități. „Am un copil în clasa a treia și își face temele la lumina lumânării. De șase ani trăim ca-n Evul Mediu, fără apă, fără curent electric. Apă luăm de la cișmeaua din zonă... Se apropie și sărbătorile de Crăciun, iar copilul meu nici măcar nu se poate uita la televizor. Merge pe la colegi, ca să urmărească desene animate”, a declarat Nicușor Floria. Localnicul a declarat că situația este cauzată de nepăsarea autorităților locale. Primarul, în schimb, a afirmat exact contrariul. „În primul rând, dacă nu-mi păsa de tineri, nu ofeream locuri de casă. Nu se pune problema de așa ceva. Cunosc foarte bine situația familiei Floria. Conductă de apă există acolo și se poate racorda oricând la ea, având în vedere că ea se află la 100 de metri de casă. Cât despre curent, am montat stâlp lângă gardul familiei, am luat legătura cu ENEL acum mai multă vreme, iar acum așteptăm să tragă fir. Chiar am și primit promisiuni că mâine (astăzi - n.r.) va veni o echipă care să racordeze locuințele din acea zonă. Până de sărbători, sperăm că vor primi curent. Noi ajutăm cât putem, în funcție de posibilități, dar pentru asta nu vreau să primim plângeri... Ca să racordăm casele din zonă, ne-ar costa 300.000 de lei, în condițiile în care atâta este bugetul nostru local pentru un an. Mai ajutăm familii aflate în situații grele, însă, în mod normal, nu intră în atribuțiile Primăriei să racordeze casele la utilități, ci doar să aducă utilitățile pe străzi”, a declarat Constantin Radu.