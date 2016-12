Primăria aşteaptă ajutor financiar pentru refacerea drumurilor

Ploile torenţiale de la începutul lunii iunie au distrus aproximativ 13 kilometri de drum din comuna Saligny. „Eforturile administraţiei locale de a pietrui toate străzile şi de a scoate comuna din noroi au fost zădărnicite de ploile puternice din iunie. Multe dintre străzile unde se finalizaseră lucrările de pietruire sunt acum din nou pline de noroaie pentru că apele pluviale au luat toată piatra. Ne-am întors de unde am plecat, cu străzi de pământ şi doar câteva pietre care nu au putut fi luate de apă. Daunele provocate sunt foarte mari, noi neavând posibilitatea bugetară să refacem ceea ce a fost stricat”, a declarat primarul comunei Saligny, Ion Beiu. El a precizat că angajaţii primăriei au înregistrat toate pagubele produse de ploaie. „Au fost întocmite dosare cu toate pagubele, inclusiv cu cele provocate locuitorilor, care au fost deja trimise către Prefectura Constanţa, Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral şi Consiliul Judeţean Constanţa. Până acum nu am primit niciun răspuns. Între timp, cu utilajul pe care îl are primăria am încercat să refacem cât de cât străzile pentru a putea circula pe ele. Din păcate, utilajul s-a stricat şi lucrările au fost oprite”, a spus primarul.