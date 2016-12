Primăria aşteaptă banii pentru parc

Primăria Poarta Albă doreşte ca, în luna martie, să demareze construcţia la noul parc din localitate. „Proiectul depus la Ministerul Mediului a fost aprobat. A fost adoptată şi Hotărârea de Guvern pentru alocarea fondurilor, însă, până în prezent, nu am primit niciun ban. Sper ca, până la sfârşitul acestei luni, să primim finanţarea pentru a putea începe lucrările. Contractul are valoare de un milion de lei, din care contribuţia bugetului local este de 100.000 de lei”, a declarat primarul comunei Poarta Albă, Vasile Delicoti. El a precizat că, în decursul acestui an, speră să înceapă şi lucrările la noul cartier pentru tineri, dar aşteaptă să finalizeze bugetul pentru 2010.