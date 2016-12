Primăria aşteaptă finanţare pentru drumuri

Primăria Castelu nu a primit încă niciun răspuns de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului în ceea ce priveşte soarta proiectului depus la minister, ce are ca scop reabilitarea drumurilor din comună. “Este un proiect mai amplu, dar pe care l-am împărţit pe bucăţi. Până la sfârşitul luni aprilie aşteptam un răspuns în ceea ce priveşte finanţarea. Din nefericire pentru noi, nu am avut niciun semnal până acum. Proiectul poate fi inclus în planul ministerului privind reabilitarea drumurilor judeţene, dar asta urmează să stabilească cei de la minister”, a declarat primarul comunei, Nicolae Anghel. El a precizat că nici în privinţa finanţării unui proiect integrat în valoare de 2,5 milioane de euro nu a pimit vreun răspuns. “Am avut mai multe discuţii cu ministrul Elena Udrea, care ne-a transmis că Guvernul nu are bani, şi că toate fondurile sunt alocate proiectelor prioritare. Încă mai sperăm să facem parte din categoria celor care au prioritate la finanţare”, a mai spus Anghel. (R.N.)