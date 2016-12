Primăria Cobadin, în regim de avarie

Primăria Cobadin funcţionează în regim de avarie. Primarul Cristian Telehoi spune că nu mai are bani la bugetul local decât pentru salarii şi pentru plata utilităţilor. „Practic, noi trăim din taxele şi impozitele locale, însă de la an la an veniturile locuitorilor comunei sunt din ce în ce mai mici şi oamenii nu-şi mai achită taxele către autorităţi. De la an la an scad încasările obţinute din taxe şi impozite. Însă, eu zic că o să ne descurcăm până la finele anului. Important este că nu avem datorii către firmele cu care colaborăm. Am făcut economii, ca să nu acumulăm restanţe”, a declarat primarul din Cobadin. (M.D.)