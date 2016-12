Primăria Constanța, premiată la Gala Turismului pentru reamenajarea falezelor

Stațiunea Mamaia a fost comparată cu Ibiza de către Michel Adam, fondatorul Fashion TV, în cadrul celei de-a cincea ediții a Galei Turismului, organizată vineri seară de Federația Asociațiilor de Promovare Turistică din România (FAPT) și Fashion TV. ”Consider că ediția din acest an este cel mai reușit eveniment de turism din România. Am invitat fiecare asociație de promovare din țară la eveniment care și-a premiat cele mai bune organizații și destinații”, a precizat pentru ”Telegraf” președintele FAPT, Corina Martin. Aceasta a anunțat că pentru județul Constanța au fost înmânate trei premii. ”Am premiat un restaurant cu tradiție din Eforie Nord, un trofeu a mers în acest an nu la un club ci la Asociația Cluburilor Mamaia, pentru contribuția extraordinară pe care o au în promovarea brandului Mamaia, iar pentru municipiul Constanța, am propus premierea Primăriei Constanța pentru proiectul de reabilitare a falezei și a Cazinoului, dar și a zonei Peninsulare”, a declarat Martin. Ea a subliniat că a compara stațiunea Mamaia cu Ibiza este onorantă pentru litoralul românesc și deja această comparație a fost preluată și folosită în acțiunile de promovare din țară și din străinătate. ”Le spunem turiștilor străini care nu au auzit de Mamaia că suntem noua Ibiza”, a spus Martin.