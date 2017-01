Primăria Constanţa ajută tinerii să-şi cumpere case

Primarul Constanţei, Radu Mazăre, a anunţat ieri că municipalitatea va lansa în 2008 un program de sprijinire a tinerilor în vederea achiziţionării de locuinţe. Primarul a subliniat că programul Primăriei nu are nimic în comun cu programul ANL, prin care statul acordă tinerilor locuinţe cu chirie pentru perioade fixe. „Acest program are două componente: subvenţionarea a jumătate din dobînda plătită la bancă pentru credite imobiliare şi realizarea de apartamente care vor fi vîndute tinerilor la preţul de construcţie”, a explicat Radu Mazăre. Conform principalelor criterii care vor sta la baza programului, în cazul primei componente, toţi tinerii pînă în 35 de ani care nu au deţinut vreodată în proprietate o locuinţă şi îşi doresc una cu o valoare de pînă la 100.000 de euro, locuiesc în Constanţa sau au locul de muncă în Constanţa, vor beneficia de subvenţionarea a jumătate din dobîndă pe toată durata plăţii creditului. La un credit pe termen lung, dobînda reprezintă încă o dată preţul locuinţei. „Subvenţionînd jumătate din valoarea dobînzii, practic, subvenţionăm minimum 25% din valoarea totală a investiţiei tinerilor. Discutăm despre o subvenţie care se ridică anual pentru fiecare tînăr la aproape 3.000 de euro”, a spus primarul Mazăre. Cea de-a doua componentă a programului pentru tineri are în vedere ridicarea de locuinţe care vor fi vîndute la preţul de construcţie. „După ce vom organiza toate procedurile de licitaţie, dacă preţul de construcţie va rezulta ca fiind 500 – 600 euro/mp, un apartament de 60 mp va fi vîndut cu 36.000 de euro. Primăria va pune la dispoziţie terenul, care nu va fi inclus în preţ, şi va realiza toată infrastructura. Avem trei locaţii posibile pentru locuinţele care vor fi vîndute tinerilor şi, în funcţie de rezultatele analizelor noastre, vom anunţa peste o lună zona exactă în care vom construi. Segmentul proiectului privind subvenţia dobînzii nu s-a mai practicat pînă acum în România, iar metoda cu construirea locuinţelor şi vînzarea lor la preţul de construcţie a mai fost folosită doar de Armată”, a mai spus Mazăre.

Pentru finanţarea subvenţiilor, Primăria va disponibiliza în bugetul anului viitor două milioane de euro. „Această sumă va ajuta cîteva mii de tineri din Constanţa să îşi achiziţioneze locuinţe. Dacă vor fi mai multe solicitări, vom încerca să suplimentăm sumele. Am înfiinţat un colectiv de funcţionari publici care să lucreze cu specialiştii de la bănci pentru a stabili metodologia de creditare şi garanţiile cerute. Dacă reuşim şi totul merge ca pe roate, de la 1 ianuarie demarăm acest program. Prin acest program există un dublu cîştig pentru tineri: plătesc mai puţin lunar şi, datorită subvenţiilor, criteriile de eligibilitate sînt mai mici pentru sume mari”, a declarat Mazăre. El a mai spus că tinerii care beneficiază de proiectul ANL nu vor intra în acest program al Primăriei: “Deja beneficiază de un ajutor de la stat şi nu se poate ca o persoană să beneficieze de două programe similare, iar alta, de niciunul. A doua componentă a programului, cu apartamentele vîndute la preţ de producţie va fi demarată la propriu abia în toamna lui 2008, pentru că avem de organizat proceduri de licitaţii publice care necesită timp”.