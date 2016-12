Primăria Constanța, asaltată de cereri pentru spații de locuit

11:57:34 / 21 Ianuarie 2016

Mazare

Mi-ar placea ca autorul acestui articol sa lasa un pic Solitaire-ul din birou si sa treaca macar 20 minute intr-o dupa amiaza de vara prin acest celebru cartier "Mazare" si.. ca experienta sa fie si mai interesanta (sa nu spun fierbinte) as sugera ca Dl. Tatian sa fie insotit de familie, sau macar de sotie.. , dar aceasta deja ar insemna jurnalism de investigatie, deci jurnalism de calitate, ceea ce nu as vrea sa-l banuim pe Dl. Tatian :) Calitatea vietii sociale in aceasta zona, este domnule ziarist, mai aproape de o mahala gri dintr-un roman interbelic si nu un cartier modern implicat in proiecte sociale model.. Un proiect social, e adevarat, dar un proiect unicat de segregare etnica, populist si cu adanci implicatii financiare, gandindu-ma acum la activele imobiliare din Zona Peninsulara. Departe de mine de ideea de a baga toti acei asistati social in aceeasi oala, caci cunosc personal cateva persoane tinere, oneste, decente, cu un loc de munca si si care chiar aveau nevoie de un mic sprijin pana... la mai bine si sunt convins ca nimeni nu ar avea retineri de a sustine un astfel de proiect. DAR, ce facem cu majoritatea, peste 90%, suti, proxeneti, copii de 6 anisori cu tigarea in gura, adolescenti care nu se sfiesc sa arunce seringile si chistoacele de etnobotanice la locul de joaca sau cu scandalurile cu sabii si topoare de la aleile blocurilor vecine, ca sa nu mai amintesc de noptile lungi de vara cand grupuri de tineri petrec zgomotos pana la 3 dimineata cu bautura si manele din telefon, injurand, urland si.. amenintand pe orcine ar incerca, decent, sa aiba o noapte linistita inainte de o noua zi de munca. E greu sa legi in cateva cuvinte frustrarea oamenilor din zona, a pensionarilor ce-si cer dreptul la o batranete linistita, a oamenilor onesti ce s-au legat de banci jumatate de viata pentru un camin, a platitorilor de impozite si chiar a taxei de liniste :), a parintilor ce isi simt amenintata joaca linistita a copiilor in intima "fata blocului". Cam asta ar fi domnule ziarist, un flash dintr-un mic cartier trist acum a mandrului oras (candva) Constanta si.. unicul proiect "Cartierul Mazare". Si totusi.. o intrebare imi rasuna mereu in minte chiar de la inceputurile acestui proiect-esec: daca pe conducatorii nostrii, mai mult sau mai putini penali, nu-i intereseaza viata si decenta acestui oras, atunci UNDE ESTE SOCIETATEA CIVILA ??