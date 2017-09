Primăria Constanța doarme în bocanci, iar copiii se rănesc la locurile de joacă

Pe lângă gropile din șosele, spațiile verzi compuse din multe buruieni și monumentele istorice în ruină, o altă mare capcană ce completeză cursa cu obstacole numită Constanța este reprezentată de locurile de joacă. O simplă ieșire în parc a copiilor a ajuns să semene cu un antrenament al militarilor care se pregătesc să plece la război. Presa locală a atras atenția în repetate rânduri cu privire la starea deplorabilă în care se află acestea, alertând autoritățile care nu au mișcat niciun deget pentru îmbunătățirea situației. Mai mult, au adoptat politica struțului: au băgat capul în nisip și tac.

Aproape că nu mai există părinte în acest municipiu care să nu fi ajuns la disperare din cauza faptului că nu își poate lăsa copilul să se joace în siguranță. O simplă ieșire în parc a ajuns să semene cu un antrenament al militarilor care se pregătesc să plece la război. Presa locală a atras atenția în repetate rânduri cu privire la starea deplorabilă în care se află acestea, alertând autoritățile care nu au mișcat niciun deget pentru îmbunătățirea situației. După cum era de așteptat, lipsa de acțiune a dus la producerea unor accidente grave ale căror victime au fost chiar copiii.

COPIL ACCIDENTAT LA LOCUL DE JOACĂ. ÎI PASĂ CUIVA?

Cel mai recent caz de acest gen a avut loc în seara de marți, 19 septembrie, când un copil a căzut printre printre scândurile structurii unui tobogan. În mod revoltător, evenimentul s-a produs la doar o săptămână după ce reprezentanții Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) au somat Primăria Constanța să dea explicații în legătură cu starea de paragină în care se află locurile de joacă din municipiu. Iar asta a venit în urma repetatelor reclamații ale părinților ajunși la disperare din această cauză și a constatărilor de pe teren ale comisarilor. Mai mult, se crease și un precedent. Exact în ziua în care CJPC a cerut explicații de la Primărie, la București o fetiță și-a fracturat coloana vertebrală într-un loc de joacă nesigur.

SECRETOMANIE LA PRIMĂRIA CONSTANȚA?

Am fi zis că acest accident a trezit autoritățile și le-a determinat să treacă, în sfârșit, la acțiune. Nu a fost așa. Ducând indolența la rang de artă, autoritățile locale au adoptat politica struțului: au băgat capul în nisip și s-au făcut că problema nu există. Au refuzat orice fel de dialog, în ciuda insistențelor reprezentanților CJPC. Iar această ignoranță a dus la accidentul din Portul Tomis, soldat cu rănirea unui copil. Pentru că situațiile de acest gen sunt din ce în ce mai dese, am fost curioși să aflăm cum au ajuns locurile de joacă din Constanța în paragină și dacă Primăria are de gând să le reabiliteze vreodată, cu atât mai mult cu cât, la începutul anului, primarul Decebal Făgădău a promis că se va ocupa serios de acest lucru. Și de această dată, autoritățile au ales tăcerea în locul acțiunii și explicațiilor. Reprezentanții Biroului de Presă al Primăriei Constanța ne-au spus că singurul care ne poate vorbi despre acest subiect este primarul Decebal Făgădău și ne-au sugerat să luăm legătura direct cu el. În mod deloc surprinzător, în ciuda apelurilor noastre insistente, edilul nu ne-a răspuns la telefon, pentru a ne oferi informațiile cerute.

AȘTEPTĂM CAMPANIA ELECTORALĂ, POATE VOM AFLA RĂSPUNSURILE LA ÎNTREBĂRI

Mult mai deschiși decât reprezentanții autorităților locale s-au dovedit a fi reprezentanții USR din Constanța, care ne-au spus că administrația locală a elaborat un plan de reabilitare a locurilor de joacă. Ei ne-au explicat că, în total, există 65 de locuri de joacă în Constanța. Dintre acestea, vor fi desființate șase, iar pentru 39 dintre ele există planuri de modernizare de mai bine de trei ani. Evident, nu s-a întâmplat nimic, iar Primăria refuză să vorbească și să ne lămurească și pe noi, o dată pentru totdeauna, ce are de gând să facă cu banii pe care îi alocă an de an pentru modernizarea locurilor de joacă și dacă va veni ziua în care zonele de antrenament pentru militari vor fi înlocuite de spații optime și sigure dedicate recreerii copiilor. Dar probabil că vom afla răspunsurile abia în 2020, în campania electorală.