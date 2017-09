Primăria Constanța, executată pentru 500 DE MILIOANE DE LEI?

Aleşii locali din Constanţa nu contenesc să ne surprindă. De ce mai multe ori, în mod neplăcut. Şedința Consiliului Local Muncipal Constanța de vineri, 29 septembrie, a fost un nou prilej prin care aleşii au preferat să se contreze în loc să caute soluţii. Mai precis, pe ordinea de zi s-a aflat o hotărâre prin care SC Polaris M Holding renunța la 413 milioane de lei (91 de milioane de euro) - bani ce reprezintă penalități de întârziere față de firma de salubritate şi câștigați în urma unei sentințe judecătorești - dacă Primăria achita o sumă de 63 de milioane de lei, adică 14 milioane euro, bani ce înseamnă ajustarea tarifelor de salubrizare începând cu anul 2012. Mai precis, din acel an, municipalitatea a refuzat să ţină cont de inflaţie la calculul pentru salubrizare, fapt pentru care Polaris s-a adresat instanţelor de judecată și a obținut câștig de cauză pentru suma exorbitantă de 91 milioane de euro de la Primăria Constanța. Între timp, s-a discutat de un acord între administratorul Polaris, Eduard Martin și primarul Decebal Făgădău, pentru suma de 63 milioane lei. Singura condiție era ca proiectul de hotărâre care stabilea acest acord să fie aprobat în CLM. Numai că, la ședința de vineri a CLM propunerea a căzut la vot! Punctul a picat din cauza faptului că aleşii PNL, plus un independent s-au abținut de la vot, cei PMP au votat împotrivă, iar consilerii PSD, pentru. Cei trei consilieri locali care au votat împotrivă sunt membrii Partidului Mișcarea Populară, Cătălin Papuc, Alexandru Zabara și Constantin Zeca. Cât privește abținerile, acestea au fost exprimate de consilierul local independent Andrei Popescu și de cei zece consilieri locali ai Partidului Național Liberal, Mihaela Andrei, Costin Avătavului, Raluca Trandafir, Ana Maria Funda,Cristina Văsii, Victor Constantin, Adriana Arghirescu, Adriana Teodora Câmpeanu, Florin Tudor Gavrilă, Marius Tulică și Ștefan Pata.

Din păcate, voturile pentru ale celor din PSD nu au fost suficiente, așa că Polaris M Holding este la numai un pas de a trece la executarea Primăriei Constanța. Asta se va întâmpla dacă Primăria va pierde, definitiv, procesul cu Polaris, care se judecă la Curtea de Apel Iaşi, în 5 octombrie. Dacă firma de salubritate va câştiga în instanţă, parctic, prin votul pe care l-au dat, consilierii locali PNL, PMP și independetul Andrei Popescu, municipiul Constanța va fi îngropat în datorii de, ATENŢIE! APROAPE 500 DE MILIOANE DE LEI, adică mai mult de jumătate din bugetul local, care se ridică la aproximativ 900 de milioane de lei.

O ULTIMĂ ÎNCERCARE

Primarul Decebal Făgădău spune că nu va renunţa la ideea de a trece prin Consiliul Local propunerea de a vota înţelegerea cu Polaris. „O să încerc să discut din nou cu aleşii locali, iar după aceea să convoc o şedinţă de îndată a Consiliului Local, care să se desfăşoare până la termenul de la Curtea de Apel Iaşi“.

CONDUCEREA POLARIS VINE CU PRECIZĂRI

La auzul acestei vești, administratorul Polaris M Holding, Eduard Martin, a reacționat printr-un mesaj pe Facebook pe care îl prezentăm integral:

"Dragi constănțeni,

Astăzi Consiliul Local Constanța a respins Proiectul de Hotărâre inițiat de Primarul Decebal Făgădău, care aproba tranzacția judiciară dintre Polaris M Holding și Primăria Constanța. Această tranzacție stabilea, pe scurt, renunțarea de către Polaris la încasarea celor 91 de milioane de euro sub forma de penalități, cu condiția achitării celor 14 milioane de euro, suma rezultată din ajustările tarifare neacordate de Primăria Constanta începând cu anul 2011. Cele 14 milioane de euro, suma de bază și cele 91 de milioane de euro penalități au fost stabilite de expertiza judiciară, prin Sentința judecătorească din aprilie 2017.

Urmare a respingerii tranzacției prin abținerea sau votul împotriva Proiectului de Hotărâre a unor consilieri locali, în calitate de administrator unic al Polaris M Holding, doresc să fac următoarele precizări:

1. În aprilie 2017, după sentința care stabilea că Polaris are dreptul să încaseze 91 de milioane de euro sub formă de penalități, am făcut prin intermediul postării Facebook din data de 24 aprilie 2017 o ofertă prin care eram dispuși să renunțăm la penalități dacă se punea în executare sentința din 2012, prin care Polaris era îndreptățit să primească ajustarea.

2. Timp de 6 luni s-a discutat o formă de tranzacție judiciară care avea ca principiu de bază renunțarea la penalitățile de 91 de milioane de euro.

3. Am constatat cu surprindere că în nota de fundamentare a departamentului juridic al primăriei sunt prezentate critici la adresa Hotărârilor instantelor definitive și irevocabile care ne dau drept câștigători ai proceselor legate de ajustare.

4. Fiecare zi de întârziere a punerii în executare a Sentinței din 2012, prin care Primăria este obligată să acorde ajustarea, înseamnă aproximativ 150.000 de euro penalități pe zi.

5. Orice demersuri va face Primăria Constanța, decizia instanței din 2012 care stabilește definitiv și irevocabil obligația de ajustare a tarifelor începând cu anul 2011 și Hotărârea instanței din 2015, definitivă și irevocabilă, care stabilește 1% penalități pe zi, rămân valabile și autoritate de lucru judecat.

6. Am luat decizia renunțării la penalități în aprilie 2017, pentru că am considerat că populația orașului nu trebuie să plătească pentru deciziile greșite ale administrației locale de a nu pune în executare hotărârile instanțelor definitive și irevocabile, preferând însă în schimb să critice decizia judecătorilor.

Având în vedere aspectele de mai sus, am luat următoarele decizii în cadrul firmei Polaris:

1. Vom merge până la capăt pentru încasarea penalităților de 91 de milioane de euro, ele fiind calculate până la 30.04.2016. Pentru cei care nu cred în șansa de reușită a demersului nostru, le reamintesc că Hotărârile instanțelor din 2012 și 2015 care privesc obligația ajustării și stabilirea cuantumului de 1% pe zi penalități rămân definitive și irevocabile. Este doar o chestiune de timp să fie puse în executare aceste Hotărâri definitive și irevocabile.

2. În termen de maxim o săptămână vom deschide un nou proces pentru recuperarea unor daune certe cauzate de nepunerea în aplicare a sentinței din 2012, pe care deja le-am cuantificat prin expertiza extrajudiciară finalizată în urmă cu 2 săptămâni, la nivelul sumei de aproximativ 4 milioane de euro, Primăria fiind deja înștiințată oficial cu privire la aceasta speță (este o altă sumă la care eram dispuși să renunțăm în cadrul tranzacției respinsă azi de Consiliul Local).

Ce va face Polaris M Holding cu penalitățile pe care le va obține în urma executării silite?

Având în vedere principiul pe care l-am mai enunțat și anume ca populația Constanței nu trebuie să plătească pentru ambițiile personale, greșelile și jocurile politicienilor votați să conducă orașul, am luat următoarea decizie împreună cu managementul firmei și asociatul meu:

Orice sumă încasată peste suma care reprezintă suma ajustării va fi întoarsă în comunitate printr-o modalitate extrem de transparentă astfel:

1. Vom înființa o fundație care va avea ca scop returnarea către comunitate a sumelor încasate sub forma de penalități

2. Membrii acestei fundații și care vor avea drept de vot vor fi ONG-uri locale, formatori de opinie, medici, profesori și alți componenți ai societății civile. Nu va putea face parte din această fundație niciun membru al vreunui partid politic.

3. Prin intermediul acestei fundații se vor finanța edificarea și funcționarea unor proiecte necesare în domeniul sănătății, învățământului, protecției sociale și orice alte proiecte care au utilitate directă și adresabilitate către cetățenii municipiului Constanța.

Regret că s-a ajuns în această situație, personal am făcut tot ce se putea face ca să nu se ajungă la plata penalităților, dar am speranța și voi milita ca tot răul să fie spre binele cetățenilor orașului Constanta".

SENTINŢĂ PIERDUTĂ

Amintim că, în luna aprilie a acestui an, judecătorii Tribunalului Iași au decis ca Primăria Constanța să plătească firmei de salubrizare Polaris M Holding penalități de peste 400 de milioane de lei. Suma reprezintă penalități de întârziere după ce, în urmă cu șapte ani, Polaris a cerut indexarea prețurilor, conform contractului și conform legii.

În 2015, compania de salubritate a câștigat definitiv și irevocabil un proces cu Primăria Constanța, însă municipalitatea nu ar fi achitat niciun leu. Din același an, Primăria și compania se judecă pentru stabilirea sumei exacte a penalităților, mai arată Neptun TV.

În 25 aprilie 2017, Tribunalul Iași a dat câștig de cauză companiei Polaris M Holding și a stabilit că valoarea penalităților este de 413.186.664 de lei.

"La această situație s-a ajuns în urma faptului că noi am încercat încă din anul 2010 să obținem pe cale amiabilă aplicarea coeficientului de inflație conform legii în ceea ce privește tarifele noastre. Nu am reușit pe cale amiabilă. Ne-am îndreptat către instanțe și am câștigat definitiv și irevocabil în anul 2012. Sentința spunea atunci că Primăria este obligată să ne aplice coeficientul de inflație. Nu s-a respectat această hotărâre a instanței. Am avut răbdare până în anul 2015 când am văzut că nu se întâmplă absolut nimic și nu se respectă hotărârea dată de instanță și atunci am solicitat penalități. La sfârșitul anului 2015 am obținut o hotărâre de 1% penalități pe zi. Nu s-a întâmplat nimic până în octombrie 2016, drept pentru care am pornit un nou proces în care am solicitat să se cuantifice ce înseamnă exact aceste penalități. Acest proces s-a terminat acum", a declarat, pentru Neptun TV, administratorul unic al Polaris M Holding, Eduard Martin.

Iată decizia instanței:

"Admite în parte cererea principală formulată de reclamanta S.C. POLARIS M HOLDING S.R.L. în contradictoriu cu pârâtul MUNICIPIUL CONSTANȚA. Fixează suma definitivă datorată de pârâtă reclamantei, cu titlu de penalități de întârziere datorate pentru neîndeplinirea obligației prevăzute în titlul executoriu sentința nr.2605/2012/c.a. din data de 20.11.2012 (pronunțată în dosarul nr.1560/118/2012), pentru perioada 01.02.2013-07.03.2016, la suma de 413.187.664,48 RON. Reduce onorariul de avocat al reclamantei de la 36.000 RON la 3.000 RON. Obligă pârâta la plata, către reclamantă, a sumei de 3.400 RON cu titlu de cheltuieli de judecată, din care 3.000 RON onorariu de avocat, astfel cum a fost redus, și 400 RON onorariu provizoriu de expert. Aprobă onorariul definitiv de expert în valoare de 2820 RON, solicitat de expertul tehnic judiciar Andrei Mirela pentru întocmirea raportului de expertiză tehnică judiciară în specialitatea contabilitate. Dispune înștiințarea Biroului Local de Expertize Tehnice Judiciare și Extrajudiciare de pe lângă Tribunalul Iași cu privire la suma definitivă aprobată la plată expertului tehnic Andrei Mirela, respectiv 2820 RON, din care diferen?ă de achitat 2020 RON, în contul Biroului Local de Expertize Tehnice Judiciare și Extrajudiciare de pe lângă Tribunalul Iași. Obligă reclamanta la plata, către expertul tehnic judiciar Andrei Mirela, a sumei de 2020 RON cu titlu de diferență onorariu de expert. Cu drept de apel în termen de 5 zile de la comunicare, cale de atac ce se va depune la Tribunalul Iași. Pronunțată astăzi, 25.04.2017, iar soluția va fi pusă la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței. Document: Hotarâre 587/2017 25.04.2017", se arată în decizia Tribunalului Iași.