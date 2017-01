Primăria Constanţa, hăituită iar de DNA

Primarul Constanţei, Radu Mazăre, a fost citat, ieri, la DNA Bucureşti pentru a i se prezenta noi acuzaţii într-un dosar care trenează de trei ani, instrumentat fără rezultate notabile de procurorii anticorupţie. Mazăre a declarat, înainte de a intra în sediul DNA, că noile acuze se referă, din nou, la retrocedările de terenuri din Constanţa şi la licitaţiile publice organizate de Primăria Constanţa pe baza unor evaluări cu preţuri sub cotaţiile pieţei. Toate acuzaţiile au fost catalogate de primar ca fiind nişte trăznăi. „Nu există nicio sesizare sau plîngere la care să fi răspuns DNA”, a declarat Radu Mazăre. El a subliniat că, de data aceasta, au fost citate la DNA 37 de persoane, directori din Primăria Constanţa, funcţionari publici, notificatori, persoane care au cumpărat terenuri de la notificatori şi persoane de la cadastru. „Procurorii susţin că este o cîrdăşie generală între 37 de persoane. Să fim serioşi! În România dacă fac trei persoane aşa ceva, încep să se toarne reciproc a doua zi”, a mai spus Radu Mazăre. Edilul Constanţei a explicat că nu înţelege de ce s-au autosesizat procurorii DNA în ceea ce priveşte aceste retrocedări. „Toate retrocedările făcute de mine au la bază un raport de evaluare realizat de o firmă contractată prin licitaţie publică, acreditată de ANEVAR. Domnii de la DNA apreciază, printr-un raport intern al angajaţilor instituţiei, că terenurile retrocedate de noi ar fi fost în mod intenţionat subevaluate, deşi nu există nicio expertiză neutră care să spună că unul din terenuri a costat la o anumită dată 150 de dolari şi nu 100, cum a stabilit evaluatorul nostru”, a declarat primarul. El a declarat că l-a întrebat pe procurorul DNA de ce nu s-a autosesizat şi în cazul în care Traian Băsescu, în calitate de primar al Capitalei, a evaluat Parcul Bordei numai cu semnătura a doi directori şi a unui jurist din Primărie, dar s-a autosesizat în cazul Primăriei Constanţa care deţine un raport de evaluare executat de o firmă autorizată.

Procurorii anticorupţie confundă anul 2007 cu anul 1907

Un alt caz pentru care primarul este chemat la DNA este cel legat de vînzarea terenului de sub Cazinoul din Mamaia şi a unei alei din spatele imobilului. Primarul s-a declarat stupefiat de faptul că procurorii DNA îl acuză că ar fi vîndut plaja din zona Cazino, aflată în domeniul public al statului, pentru că actul de vînzare s-a realizat strict pentru imobil şi aleea pietonală. Nu se înţelege exact conform cărei metodologii sau cărei logici au ajuns procurorii DNA să considere ca fiind plajă tocmai clădirea Cazinoului Constanţa, care în anii ’30 era de mult ridicată pe amplasamentul actual. Probabil că la DNA se ia în considerare cadastrul din vreun letopiseţ care a fost întocmit pe vremea lui Mircea cel Bătrîn. „Domnii procurori mă acuză că am vîndut plaja, deşi vînzarea s-a făcut în baza unei hotărîri de Consiliu şi a unui protocol de delimitare a proprietăţii domeniului public semnat între DADL şi Primăria Constanţa, care este întărită de o decizie definitivă şi irevocabilă a unei instanţe, deci nu puteam să vînd domeniul public al statului sau plaja. Dar poate unele persoane făceau plajă în beciurile Cazinoului”, a afirmat Mazăre.

Curtat de mai mulţi „emisari” ai lui Băsescu

Primarul a anunţat că ştie şi de unde i se trage noua citaţie. El a indicat faptul că preşedintele Băsescu a ordonat acţiunea Justiţiei pentru a ştirbi imaginea primarului Constanţei. „Prezent la Constanţa acum 10 zile pentru lansarea la apă a unei nave, preşedintele a discutat în particular cu cîteva persoane, iar cele spuse acolo mi-au fost comunicate de trei persoane diferite. După ce m-a înjurat, aşa cum îi stă în caracter, a spus: „P-ăsta ori îl fac, ori cad la pace cu el”. Nu se va întîmpla nici una, nici alta. De ce să mai cad la pace cu el după ce m-a chinuit trei ani?”, a afirmat primarul Constanţei. Discuţia a avut loc, conform afirmaţiilor lui Mazăre, în condiţiile în care preşedintele aflase rezultatele unui sondaj IMAS, comandat de un cotidian local, conform căruia Radu Mazăre poate obţine 65% din voturile electorilor constănţeni, în timp ce al doilea clasat, candidatul PD, are doar 3%. Mai mult, Mazăre a fost „curtat” de mai mulţi „emisari” ai lui Băsescu, foşti miniştri în guvernarea portocalie, cu care primarul Constanţei a refuzat să discute. „Băsescu a dat telefon pe firul scurt procurorului şef DNA, domnul Morar, cu care este de notorietate faptul că se conversează. Urmarea? După doar trei zile, 37 de persoane au primit citaţii de la DNA pentru acelaşi dosar mort şi dezgropat. Eu nu cred în coincidenţe. Conform sondajului, 83% din populaţia Constanţei este mulţumită sau foarte mulţumită de activitatea mea ca primar. Cum ar putea PD să lupte cu mine altfel decît cu astfel de mijloace?!”, a mai spus primarul. După ieşirea din sediul DNA, Radu Mazăre s-a declarat convins că va fi trimis în judecată în acest caz. „Trebuie să se facă vîlvă. Să se spună că Mazăre a dres, că a făcut, deşi nu sînt dovezi în acest sens. Aşa-i politica în România... Aşa au făcut şi în 2004, cînd au deschis dosarul şi iată că am ajuns în 2007. Acuzaţii, probe?! Nimic!”, a mai spus Mazăre.

Băsescu se grăbeşte să contraatace

La doar o oră după declaraţiile primarului Mazăre, Departamentul de Comunicare Publică din cadrul Administraţiei Prezidenţiale a emis un comunicat de presă în care se specifică: „Preşedintele României, Traian Băsescu, dezaprobă modul lipsit de demnitate în care unii politicieni aleg să îşi susţină nevinovăţia, încercînd să inventeze conspiraţii politice şi lansînd acuzaţii fără acoperire la adresa unor instituţii ale statului. Şeful statului consideră că oamenii politici, indiferent de partidul din care fac parte, trebuie să aibă o conduită demnă în faţa justiţiei, chiar dacă se află într-o situaţie dificilă.”