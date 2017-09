19:09:32 / 19 Septembrie 2017

Trebuie precizat.

Trebuie precizat că această pichetare e făcută de sindicatul care reprezintă salariați condus de GHE Bogdan . Celălalt sindicat care reprezintă TESA are la conducere un lider care este angajat...in TESA al RATC.De precizat că sindicatul TESA este culmea mai numeric decât cel al șoferilor și mecanicilor din cauză că mulți din sindicatul care pichetează primăria au fost șantajați de conducerea că dacă nu renunță la a fi membru în sindicatul șoferilor și să treacă în sindicatul TESA vor fi dați afară.Si uite așa un sindicat care reprezintă interesele TESA a devenit majoritar.Nu uitați că un salariat RATC are cel mai mic salariu net și brut din țară raport la salariul pe ramură cel din transport in comun .E bine știut că una din cauzele la care sa ajuns in această situație dezastruoasă (la nivel de salarii și buget) e vinovat sindicatul TESA care a închis ochii la abuzurile care sau comis în ultimii ani