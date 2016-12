Primăria Constanța va intensifica acțiunile de dezinsecție

Primarul Constanței, Decebal Făgădău, susține luni, în jurul orei 15.00, o conferință de presă. Primul subiect abordat este legat de acțiunile de dezinsecție din municipiu, despre care mulți constănțeni s-au declarat nemulțumiți. Făgădău a anunțat că, până acum, acțiunile de dezinsecție și deratizare s-au desfășurat săptămânal, în toate zonele orașului, între orele 6.00 și 20.00.

Câte cinci echipe au stropit în fiecare săptămână cu substanțe a căror concentrație a fost înregistrată și verificată de către specialiștii Direcției Sanitar Veterinare Constanța.

Făgădău a spus că, din aceasta săptămână, numărul echipelor va fi suplimentat (6 în loc de 5), iar programul va fi schimbat.

Prin urmare, acțiunile de dezinsecție vor începe la ora 19.00 și se vor finaliza în jurul orei 3.00.

Făgădău a precizat că nu este suficient ca aceste acțiuni să se desfășoare numai în Constanța, așa că a cerut primăriilor din Năvodari, Corbu, Lumina și Ovidiu să ia măsuri asemănătoare.

Primăria Constanța a anunțat că programul de dezinsecție va fi, zilnic, de la ora 19.00, după următoarea programare: 27.06.2016 - Zona bdul. 1 mai - Abator, Zona Km 4/5, Bd. Aurel Vlaicu - Zona Viile Noi, Zona CET, Zona Faleză Sud - Poarta 6; 28.06.2016 - Zona Casa de Cultură, Zona Trocadero - Dacia, Zona Tomis III, II, I, Zona ICIL; 29.06.2016 - Zona Inel, Zona IC Brătianu, Zona Centrală - Peninsulară, Zona Faleză Nord; 30.06.2016 - Zona Tomis Nord, 01.07.2016 - Stațiunea Mamaia; 02.07.2016 - Cimitire. De asemenea, administrația locală spune că trebuie luatr măsuri suplimentare pentru cosirea la timp a vegetației ierbicole, folosirea cremelor, sprayurilor cu substanțe repelente de către persoanele cu risc (paznici, personal de la salubrizare, stații de pompare ape, etc.), aplicarea tratamentelor chimice inclusiv în spațiile și clădirile abandonate și aplicarea zgărzilor antiparazitare la câini. În plus, apicultorii și sericicultorii de pe raza municipiului Constanța, precum și din circumscripțiile sanitar - veterinare sunt rugați să ia toate măsurile de protecție necesare (pentru familiile de albine și viermi de mătase) pentru evitarea contactului cu substanțele insecticide distribuite în toate zonele verzi ale domeniului public. Substanţele folosite sunt biodegradabile și se numesc DEADYNA și K‘OTHRINE PROFI EC 250, care sunt avizate de Inspectoratul de Sănătate Publică Bucureşti, având o sferă largă de acţiune destinată combaterii insectelor, care produc disconfort (ţânţari, muşte, căpușe, gândaci, furnici, etc.). „Atenționăm persoanele juridice și fizice că au obligația, concomitent cu acțiunile primăriei, să efectueze activităţile de dezinsecție și deratizare ale imobilelor, incintelor și gospodăriilor pe care le dețin, folosind numai substanțele aprobate de Ministerul Sănătății și prestatori autorizați. Mai multe informații găsiți pe site-ul primăriei municipiului Constanța www.primaria-constanta.ro”, se arată într-un comunicat al Primăriei.