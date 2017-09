Primăria Constanța vrea să preia Stadionul „Farul”, Baza „Triunghi” și stadionul de rugby din Complexul „Badea Cîrțan”

Prezent săptămâna trecută la deschiderea Campionatelor Europene individuale de șah pentru juniori, competiție care se desfășoară la Pavilionul Expozițional din Mamaia, în perioada 4-15 septembrie, primarul municipiului Constanța, Decebal Făgădău, a dat detalii despre intenția Primăriei Constanța de a prelua în administrare mai multe baze sportive din oraș aflate în paragină. Există deja hotărâri de Consiliu Local Municipal în acest sens și se așteaptă doar acordul Guvernului României, prin Ministerul Tineretului și Sportului.

„Din punct de vedere juridic nu s-a preluat încă de către municipalitate infrastructura sportivă, așa că deocamdată nu putem investi acolo. Așteptăm hotărârea de Guvern, am avut săptămâna aceasta o discuție cu domnul ministru al Tineretului și Sportului, iar până la sfârșitul acestui an vom prelua cele trei baze sportive, așa cum am propus Consiliului Local. Pentru anul viitor deja ne propunem un plan de investiții, astfel încât ele să arate decent și să găzduiască competiții importante pentru viața orașului nostru și pentru mișcarea sportivă din România. De asemenea, vom continua alocările financiare, atât pentru susținerea sportului, cât și pentru recunoașterea valorii și a performanțelor sportivilor și antrenorilor constănțeni, care au dus steagul României din ce în ce mai sus și numele Constanței peste tot în lume. Dacă orașul nostru poate fi socotit ca fiind capitala tenisului românesc, pentru că Simona Halep, Horia Tecău, Andrei Pavel sau George Cosac sunt din Constanța, iată că din ce în ce mai multe sporturi își găsesc în Constanța un loc în care nu doar se naște o mișcare sportivă, ci se naște performanța. Asta înseamnă că liceele cu program sportiv și cluburile sportive trebuie să se implice în viața orașului, iar în mine vor avea mereu un susținător. Sper ca, după ce vom prelua Clubul Sportiv Farul Constanța pentru a-l transforma în Clubul Sportiv Municipal Farul Constanța, toate echipele pe care municipiul le finanțează astăzi să se dizolve în acest club și să devină echipele orașului. Handbalul a început prin unirea celor două cluburi într-unul singur (n.r. - HC Dobrogea Sud și HC Farul au fuzionat în această vară) și sperăm să reușim și cu celelalte echipe. Pe viitor vom finanța: infrastructură, structură și rezultat. Când spun rezultat mă refer atât la performanță, cât și la sportul de masă. Constanța va fi pe harta sportului românesc și, de ce nu, european și mondial”, a afirmat Decebal Făgădău.

„Bazele sportive pe care vrem să le preluăm sunt în număr de trei. În primul rând, Baza Triunghi, care acum este o ruină. Apoi, stadionul de rugby din Complexul „Badea Cîrțan”, singurul teren din zonă care va rămâne în afara proiectului municipalității de construire a noii săli polivalente și a bazinului de înot. Vrem ca acolo să se poată juca rugby, baseball, minifotbal, dar poate reușim să refacem și pista de atletism de acolo. Nu în ultimul rând, vrem să preluăm stadionul „Farul” din strada Primăverii, dar nu și stadionul de rugby în această etapă, pentru că județul (n.r. - Consiliul Județean Constanța) finanțează în continuare rugbyul, din câte am înțeles. Toate trei se află la ora actuală într-o stare deplorabilă! Împreună cu oamenii de afaceri din Constanța, cu societatea constănțeană, sunt convins că vom reuși să aducem această infrastructură la un nivel practicabil, într-o primă etapă, apoi vom investi pentru modernizare. În a treia etapă, le vom deschide pentru a organiza competiții. Viitorul lui Gică Hagi (n.r. - echipa de fotbal FC Viitorul, care evoluează la Ovidiu) ne-a arătat că acest oraș are nevoie de un stadion care să poată găzdui o echipă campioană a României”, a detaliat primarul Constanței.

Reamintim că, în luna mai a acestui an, Guvernul României a adoptat o Hotărâre de Guvern prin care a decis revocarea dreptului de folosinţă gratuită al Clubului Sportiv „Fotbal Club Farul” Constanța asupra stadionului „Farul”, care a revenit în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, respectiv a Direcției Județene pentru Sport și Tineret Constanța. Ulterior, atât Consiliul Local Municipal, cât și Consiliul Județean și-au exprimat dorința de preluare a stadionului mare din Constanța, iar demersurile au fost începute de Primărie.