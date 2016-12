Primăria Cuza Vodă aşteaptă o minune pentru a-şi achita datoriile

Lipsa banilor îi face pe edilii comunelor mai mici să îşi ia gândul de la orice se încadrează în categoria „investiţii“. Nu mai au curajul să se gândească nici la reabilitări, nici la extinderi, nici la mici retuşuri ale unor clădiri, chiar dacă este vorba doar de o zugrăveală sau de cumpărat mături pentru şcoală. Încă sunt cu un picior în groapă şi le este extrem de greu să se redreseze. „Nici nu îndrăznim să vorbim despre investiţii. Sperăm ca măcar să putem duce la capăt proiectele demarate deja de mai mulţi ani“, a declarat primarul comunei Cuza Vodă, Niculae Horneţ. Ultimul proiect care s-a derulat în localitate a fost cel integrat, derulat prin Măsura 3.2.2. a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală prin care s-a amenajat sistemul de canalizare, s-au pietruit drumurile şi s-a extins reţeaua de alimentare cu apă potabilă în cartierul nou.

LEGAŢI LA MÂINI Chiar dacă lucrările s-au încheiat deja, oamenii nu pot profita încă de beneficiile unui proiect prin care s-a modernizat peste 70% din infrastructura localităţii. Şi asta pentru că administraţia locală nu poate achita ultima factură datorată firmei constructoare, ca mai apoi să poată redacta cererea de finanţare pentru ultimii bani europeni ce ar trebui să se întoarcă în visteria localităţii. De mai bine de un an, Primăria se chinuie cu această neputinţă. Nu are bani şi nici nu poate împrumuta de la bănci pentru că nu are ce garanţii să ofere. 400 de mii de lei trebuie să scoată din joben administraţia locală pentru a-şi rezolva problema. „Am făcut solicitări către Consiliul Judeţean Constanţa (CJC), către Ministerul Dezvoltării şi am luat legătura cu trei bănci. Nu ştim la cine să mai apelăm. Aşteptăm să vedem ce răspunsuri vom primi, cu toate că şansele sunt destul de mici. CJC ne-a ajutat deja cu sumele ce erau neeligibile din proiect, adică banii cu care trebuia să contribuim noi şi care nu ni se returnează de către UE“, a declarat Horneţ. Problemele financiare ale administraţiei locale sunt însă mult mai mari. Primăria datorează 600 de mii de lei Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri (RAJDP) Constanţa pentru unele lucrări executate în comună, la care se adaugă şi 100 de mii de lei pentru gunoiul ce a fost ridicat şi dus la gropile de gunoi. Care ar fi soluţia? Inclusiv primarul caută încă răspunsul şi speră să găsească cea mai bună variantă pentru ca locuitorii să se poată bucura de beneficiile unui proiect prin care au ajuns în comună fonduri europene de aprox. 1,5 milioane de euro.