Primăria, dată în judecată pentru neplata unor lucrări

Primăria Crucea a fost dată în judecată de o firmă privată pentru datoriile pe care administraţia locală le avea în urma unor lucrări pe care societatea le-a executat. Firma contractantă s-a angajat în urmă cu doi ani să execute lucrări de extindere a reţelei de alimentare cu apă potabilă în trei dintre satele comunei: Gălbiori, Stupina şi Băltăgeşti şi să amenajaze reţeaua de canalizare în satul Crucea. Dacă firma şi-a ţinut promisiunea, nu acelaşi lucru ar putea fi spus şi despre Guvern, care trebuia să aloce prin Ordonanţa 7/2006 fonduri de 2,5 milioane de euro şi alţi 900 mii lei pe Ordonanţa 577/1997. „Nu am mai primit niciun leu de anul trecut, din noiembrie. Atunci am primit ultimii bani, cu promisiunea că, la fiecare trimestru, vor fi alocaţi bani pentru lucrările deja efectuate. Guvernanţii se băteau cu pumnii în piept că vor aloca bani pentru investiţii. Dacă acestea nu sunt investiţii‚ atunci care ar fi?“, a declarat primarul comunei Crucea, Gheorghe Frigioi. El a mai spus că, având în vedere situaţia în care se află, autoritatea locală ar trebui să aloce bani din bugetul propriu, buget care şi aşa a fost decimat cu 25% în urmă cu puţin timp de Guvern. Primarul a mai spus că, în urma garanţiilor date de guvernanţi că vor fi alocate fondurile necesare în timp util (asta dacă mai pot fi luate în considerare aceste garanţii), firma a finalizat deja lucrările - cu toate că nu au mai fost alocate fonduri din luna noiembrie a anului trecut. „Se împlineşte un an de când nu am mai primit niciun leu. Nu avem ce face. Stăm şi ne uităm la soare, pentru că doar atât mai putem face, iar locuitorii rămân fără apă, fără canalizare, fără condiţii civilizate de trai“, a mai spus Frigioi. În urmă cu un an, primarul spunea că este mare nevoie ca acest proiect să fie realizat, pentru că apa este una dintre condiţiile esenţiale pentru o civilizaţie normală. Conform studiului de fezabilitate, prin acest proiect au fost amplasaţi 12 km de conducte pentru canalizare în satul Crucea şi trei staţii de epurare, iar în satele Gălbiori, Stupina şi Băltăgeşti, câte 10 km de conducte stradale şi staţii de pompare şi clorinare, urmând ca branşarea gospodăriilor să fie făcută de către Serviciul de gospodărire comunală din Crucea.