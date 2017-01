Primăria Horia, obligată să plătească pentru că... a economisit

În ultimii ani, au existat foarte multe plângeri cu privire la rapoartele Curții de Conturi (CC), din partea unor primari constănțeni. Nu pentru că documentele respective nu ar fi fost corect întocmite, ci pentru că, spun edilii, nu reflectă întocmai situația reală din teritoriu. Unul dintre cei nemulțumiți de concluziile controlului CC este primarul din Horia, Gigel Sava. El a atacat documentul în instanță, reclamând trei concluzii care i se par cel puțin absurde. În primul rând, Sava este nemulțumit că Primăriei pe care o conduce i se cere să returneze banii plătiți pentru serviciile de pază în perioada Sărbătorilor de Iarnă. Asta pentru că a apelat la societatea de pază din subordinea Consiliului Local, firmă care, deși are aviz din partea postului de poliție din comună, nu are licență de pază și ordine. Primarul spune că, dacă ar fi apelat la o firmă cu licență, ar fi plătit cu cel puțin 4.000 de lei mai mult pentru fiecare agent de pază. „Nu pot să fiu de acord să dăm banii înapoi, din moment ce am făcut economie, nu o pagubă”, a spus Sava. O altă nemulțumire a primarului este legată de faptul că inspectorii CC au considerat nelegal un contract de audit dintre Primărie și o firmă specializată în asemenea evaluări. Edilul a explicat faptul că, dacă nu are raport de audit, administrația primește amendă din partea Ministerului de Finanțe. Ultima concluzie contestată de edilul din Horia este legată de o lucrare cadastrală realizată în beneficiul Primăriei de către un specialist care nu are autorizație din partea Oficiului de cadastru și Publicitate Imobiliară. „Dacă nu pot să fac o asemenea lucrare cu un specialist, atunci la cine să apelez?”, a declarat Sava.