Primăria, în pregătiri pentru sezonul rece

Primăria Cobadin are asigurat doar o parte din combustibilul necesar pentru încălzirea unităţilor de învăţământ din comună. Primarul Cristian Telehoi a declarat că a achiziţionat încă din primăvară aprox. jumătate din combustibilul solid pentru încălzirea instituţiilor publice din comună pe timpul iernii, urmând ca restul de cantitate să o cumpere în toamnă. „Luna asta vom cumpăra şi restul de lemne pentru încălzirea la iarnă. În unităţile şcolare avem centrale termice care funcţionează pe combustibil solid”, a declarat Telehoi. În plus, autoritatea locală are deja obţinute şi avizele de la Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat pentru centralele care funcţionează în şcoli.