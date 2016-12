Primăria, în proces de reabilitare

SEDIU APROAPE REABILITAT La începutul lunii septembrie, clădirea în care funcţiona Primăria Cobadin a intrat în reparaţii capitale, având în vedere starea avansată de degradare în care se afla. „Nu de puţine ori, angajaţii s-au trezit că pică lângă ei bucăţi din tavan. De fiecare dată când trecea pe stradă o maşină de mare tonaj, angajaţii şi chiar şi eu ne uitam direct la tavan pentru a nu ne trezi cu vreo bucată pe noi. Secretara Primăriei a fost la un pas să ajungă la spital, după ce o bună parte din tavan a picat la câţiva centimetri de ea. În aceste condiţii, am decis că este obligatorie reabilitarea clădirii”, a declarat primarul comunei Cobadin, Cristian Telehoi. Lucrările de reabilitare sunt într-o oarecare întârziere din cauza intemperiilor din luna septembrie, când Primăria a fost nevoită să conserve ceea ce se realizase până atunci. „Faptul că s-a putut monta acoperişul până să vină ploile a fost un mare avantaj. În prezent, se lucrează la partea de finisaje şi la instalaţia electrică. Eu cred, şi am primit asigurări de la constructor, că până la sfârşitul acestei luni sediul va fi complet reabilitat, pentru a ne putea muta înapoi. Aşa cum am apreciat de la început, valoarea investiţiei nu va depăşi 200.000 de lei”, a spus primarul.

COMBUSTIBIL PENTRU ŞCOLI În altă ordine de idei, Cristian Telehoi a precizat că, în această perioadă, Primăria a început achiziţionarea de combustibil solid (lemne) pentru asigurarea căldurii în unităţile de învăţământ în perioada iernii. „Avem deja aproximativ 60% din totalul necesar de combustibil solid pentru liceu, cele trei şcoli şi cele patru grădiniţe pe care le avem pe raza comunei. Este obligaţia noastră să asigurăm elevilor şi preşcolarilor cele mai bune condiţii de studiu. În total, am avea nevoie de aproximativ 250 de tone de lemne, pentru care am alocat din bugetul local 100.000 de lei. Dorim ca până la sfârşitul acestei luni să rezolvăm şi această problemă”, a afirmat primarul.