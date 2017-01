Primăria Independenţa reabilitează căminele culturale şi lăcaşurile de cult

Primăria Independenţa a programat în bugetul acestui an investiţii în toate căminele culturale, bisericile şi geamiile din comună. Primarul Cristea Gâscan a declarat că, din estimările făcute de Consiliul Local Independenţa, contravaloarea tuturor lucrărilor de reabilitare proiectate se va ridica la aprox. patru miliarde de lei. Toate aceste sume au fost aprobate în bugetul din acest an, cu finanţare integrală din sumele aflate la dispoziţia autorităţilor locale. „Avem investiţii mari cu fonduri europene în alte domenii de activitate şi am decis să investim aceste sume mai mici pentru domeniul culturii”, a declarat Cristea Gâscan. În total, este vorba despre 4 cămine culturale şi cîteva lăcaşuri de cult care vor fi reabilitate. Primarul a subliniat că lucrările de reabilitare costă mai puţin, pentru că toate clădirile programate pentru renovare au fost întreţinute în timp de autoritatea locală şi de comunitate şi nu necesită investiţii masive.

În ce priveşte căminele culturale, lucrările de reabilitare au fost deja demarate la Movila Verde, celelalte cămine urmînd să intre în lucru din luna august. „Deocamdată este foarte cald şi se lucrează foarte greu cu cimentul. Am hotărît să începem celelalte lucrări peste cîteva luni, în speranţa că vremea se va mai răci”. Un alt impediment care amînă lucrările este reprezentat de variabila recoltei agricole. „Aşteptăm să vedem şi care va fi recolta agricolă, pentru că nu putem angaja cheltuieli fără să ştim care va fi gradul de încasare a taxelor şi impozitelor din bugetul proiectat pe anul acesta. În cazul în care recolta va fi slabă, nu vom putea încasa taxele, pentru că fermierii nu vor avea posibilitatea să le plătească”, a afirmat primarul. Conform proiectului de investiţii, Primăria va finanţa repararea tuturor acoperişurilor, racordarea imobilelor la sisteme de încălzire, instalarea de gresie, faianţă şi termopan şi amenajarea unor scene. Totodată, anul acesta vor fi reabilitate integral şi faţadele căminelor, geamiilor şi bisericilor. În cămine se vor amenaja şi bucătării, pentru ca locuitorii comunei să poată organiza nunţi sau botezuri în incinta acestora. În principal însă, autoritatea locală intenţionează să organizeze în curînd spectacole folclorice şi să atragă în comună profesori pentru a crea o şcoală de dans în zonă. „Vrem să promovăm şi la sat activităţile artistice. Deja avem o trupă de dans folcloric, dar avem intenţia să aducem şi profesori de dans modern pentru cei mici”.

Primarul a mai declarat ieri că, şi în cazul în care taxele şi impozitele nu vor fi încasate la un nivel optim, lucrările vor continua. „Anul acesta, dacă sumele încasate la buget nu vor fi suficiente, vom realiza oricum 60 - 70% din ceea ce ne-am propus. Ceea ce rămîne nerealizat vom introduce în proiectele de investiţii de anul viitor”, a afirmat primarul Cristea Gâscan.