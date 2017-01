Primăria Independenţa, supărată pe profesori pentru rezultatele dezastruoase de la testele naţionale

Cea mai mare contribuţie la dezvoltarea şi formarea tinerilor atît din mediul rural, cît şi din cel urban, o au, pe lîngă părinţi, profesorii. Conduita cadrelor didactice şi seriozitatea cu care acestea îşi desfăşoară activitatea este esenţială, alături de condiţiile în care se derulează procesul de învăţămînt. În comuna Independenţa, se pare că profesorii, în loc să contribuie la reuşitele tinerilor, au un aport considerabil la eşecul acestora. În urma analizei făcute de către membrii Consiliului Local Independenţa privind promovarea examenului de capacitate de către elevii claselor a VIII-a, s-a ajuns la concluzia că eforturile cadrelor didactice nu sînt pe măsura fondurilor şi facilităţilor acordate de administraţia locală. Potrivit primarului comunei, Cristea Gîscan, din cei 27 de elevi de la Independenţa şi Movila Verde care au susţinut probele pentru promovarea testelor naţionale, numai trei au reuşit să promoveze şi să se înscrie la o altă formă de învăţămînt. “50% din bugetul Primăriei în ultimii şase ani a fost alocat şcolilor. Acum doi ani am cumpărat un microbuz pe care l-am pus la dispoziţia cadrelor didactice pentru transport dus – întors. Nu a trebuit să simtă căldura şi mirosurile deocheate din mijloacele de transport în comun. Cu toate acestea, nu am văzut rezultatele pe care le aşteptam“, a declarat Gîscan. Dacă în mod normal, o oră de curs are 50 de minute, potrivit primarului, la şcoala din Independenţa, durata acestora s-a scurtat după preferinţele profesorilor, la 40 sau 45 de minute, lucru care a contribuit şi el la eşecul elevilor. “Salariul la care ajunseseră mai multe cadre didactice atingea suma de 10, pînă la 12 milioane de lei. Le-am cerut profesorilor să stabilească criterii de performanţă, dar nici acest lucru nu s-a făcut. Singurele cadre didactice care au contribuit într-adevăr la o educaţie bună a elevilor au fost profesoara de biologie, care a ajuns cu doi dintre copii la faza judeţeană a Olimpiadei de biologie, şi profesorii de informatică şi engleză, care au făcut cercuri de specialitate“, a mai spus primarul.

Primarul comunei a mai spus că, odată cu începerea noului an şcolar, microbuzul care era pus la dispoziţia cadrelor didactice îi va transporta pe cei 550 de elevi din satele Tufani, Movila Verde, Fîntîna Mare şi Olteni, iar pentru profesori vor fi căutate alte soluţii, care să se încadreze în prevederile legale. “Printr-o hotărîre de Consiliu Local vom pune la dispoziţia cadrelor didactice trei apartamente, unde aceştia vor putea locui în perioada cursurilor şcolare. Exemplul personal contează foarte mult pentru elevi. Dacă profesorii nu vor da un exemplu bun tinerilor, aceştia nu vor avea standarde ridicate la care să se raporteze, deci rezultatele lor vor fi mediocre. Copiii de aici sînt, din start, condamnaţi la mediocritate. Dacă părinţii, corpul cadrelor didactice şi Consiliul Local nu vor colabora, nu vom reuşi să facem nimic cu aceşti copii. În primul rînd, trebuie făcută o consiliere a elevilor“, a adăugat Gîscan.