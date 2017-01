Primăria, la un pas de colaps

Primăria comunei Pecineaga se confruntă cu probleme financiare acute, motiv pentru care, de la 1 iulie, va fi nevoită să trimită în şomaj 11 asistenţi pentru persoane cu handicap. „Guvernul României nu ne-a alocat fonduri decât până în luna iunie. La bugetul local nu avem resursele financiare necesare pentru a susţine şi acest serviciu. De fapt era obligaţia guvernului să asigure banii pentru asistenţii persoanelor cu handicap”, a declarat primarul comunei Pecineaga, Niculae Stan. El a afirmat că nici salariile angajaţilor primăriei nu sunt asigurate până la sfârşitul anului. „Cred că până prin octombrie vom reuşi să dăm salariile angajaţilor primăriei. După aceea, nu ştiu ce vom face... Singura soluţie ca să nu închidem primăria este să ne apucăm să vindem terenuri sau alte bunuri ale domeniului public, şi poate aşa vom face rost de bani măcar pentru salarii”, a spus primarul. Cât priveşte proiectele cu fonduri europene şi guvernamentale, la Pecineaga nu a ajuns niciun ban. „Avem o mulţime de proiecte depuse, dar pentru niciunul nu am primit finanţare. Pe măsura 3.2.2 am tot fost amânaţi fără justificare şi acum ni se spune că proiectul este bun, dar nefinanţabil. Banii europeni au fost în primul rând daţi către primăriile pedeliste, dar nici alea toate. Cât va fi acest Guvern în funcţie nu cred că vom primi finanţare pentru proiectele depuse. Am discutat şi cu colegi primari de la PDL, care spun că au avut promisiuni de finanţare, dar care acum sunt informaţi că nu sunt bani. Este o situaţie grea din care nu ştiu cum vom reuşi să ieşim. Aveam speranţe că prin aceste fonduri europene vom putea să ne menţinem pe linia de plutire. Acum şi aceste speranţe au dispărut”, a precizat Niculae Stan. Primarul susţine că nici măcar proiectul de reabilitare a şcolii nu a fost aprobat, sau cel a înfiinţării unui parc, proiecte care au fost depuse de mai bine de un an.