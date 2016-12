Primăria lansează programul „Ghiozdanul de școală”

În România, la fiecare început de an școlar, părinții intră în febra cumpărăturilor de rechizite și îmbrăcăminte pentru copii. Dacă, în mediul urban, cei mai mulți dintre ei își pregătesc copiii de școală, oferindu-le îmbrăcăminte și rechizite noi, în zonele rurale, lucrurile stau cu totul altfel, deoarece multe dintre familii au o situație materială dificilă. Din acest motiv, Primăria comunei constănțene Saraiu a lansat un proiect menit să-i scutească pe părinții din localitățile Saraiu, Dulgheru și Stejaru de cheltuielile pentru rechizite.

PREGĂTIRI DE ȘCOALĂ Primarul Dorinela Irimia a declarat că s-au pregătit deja sălile de clasă din ambele școli din comună pentru începerea noului an de învățământ. „După ce au fost refăcute în totalitate finisajele interioare uzate din școli, am demarat curățenia generală. Obișnuim ca în fiecare vacanță de vară să ne ocupăm de întreținerea unităților de învățământ, întrucât copiii noștri trebuie să învețe într-un mediu curat. Chiar dacă trăiesc în mediul rural, școlarii trebuie să beneficieze de cele mai bune condiții de studiu, asemănătoare cu cele din mediul urban”, a declarat edilul. Irimia a afirmat că, în această perioadă, toți elevii din comună vor primi un pachet complet de rechizite. „Vom lansa, în curând, programul „Ghiozdanul de școală”. Toți cei 185 de elevi vor primi câte un ghiozdan plin cu rechizite, pentru a începe noul an școlar așa cum se cuvine. Consider că este important ca elevii să aibă la îndemână toate materialele de studiu necesare și de aceea am luat această măsură. În comună există și familii cu o stare financiară modestă, care nu-și permit să le ofere copiilor lor rechizite, dar care își plătesc taxele la timp. Așa că trebuie să le susținem într-un fel. Prin această acțiune dorim să îi atragem pe copii spre carte, oferindu-le tot ceea ce au nevoie pentru a studia cu plăcere - școli moderne și rechizite. Ei sunt viitorul comunei Saraiu și trebuie să-i susținem”, a declarat Dorinela Irimia. Prin lansarea programului „Ghiozdanul de școală”, primarul a luat o decizie inspirată, având în vedere că a preluat modelul Consiliului Județean Constanța, care oferă an de an rechizite tuturor copiilor din județ, acțiune începută în urmă cu șapte ani, în premieră în România.