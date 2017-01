Primăria Lumina relochează locuitorii fără forme legale

Administraţia publică din Lumina va demara, luna aceasta, o acţiune de recenzare a celor ce locuiesc în comună fără forme legale. Conform afirmaţiilor primarului comunei Lumina, Dumitru Chiru, acţiunea are ca scop identificarea celor ce au domiciliu în alte localităţi, dar trăiesc pe teritoriul administrativ al comunei fără a îndeplini condiţiile prevăzute de lege. „Pe toţi cei care nu au cărţi de identitate de Lumina îi vom trimite să locuiască la domiciliul pe care îl au pe cartea de identitate. Va fi o acţiune în cadrul Primăriei, care va fi derulată cu poliţia locală. Lumina fiind aproape de oraş, ei s-au învăţat să vină şi de la Medgidia şi de la Hârşova, crezând că la Lumina este rai. Am făcut un control de rutină şi le-am spus celor care stau aici fără forme legale să plece să locuiască acolo unde au domiciliu. Nu am permis nimănui să-şi facă buletin pe Lumina dacă nu sunt născuţi aici“, a declarat Chiru. Acţiunea vizează în special persoanele de etnie romă. Totodată, în Lumina a fost demarat un program de acordare a documentelor de identitate persoanelor care sunt născute aici, dar cărora nu le-au fost emise certificate de naştere sau cărţi de identitate. Chiru susţine că la nivelul comunei sunt peste 10 astfel de persoane, nerecunoscute de familii şi care, de cele mai multe ori, săvârşesc diverse infracţiuni pentru care nu pot fi trase la răspundere. „Sunt persoane de 14 sau 15 ani, care nu sunt recunoscute de părinţi. Fură tot ce prind şi pentru că nu au acte nu pot fi traşi la răspundere. Am vorbit cu vecinii să le iau declaraţii prin care să se ateste că este copilul lui X sau Y, iar domiciliul va fi dat de Primărie pe adresa unor locuinţe sociale“, a mai spus Chiru.