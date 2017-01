Primăria Medgidia, activă pe Facebook

11:42:54 / 21 August 2014

facebook

De rahat, pagina de facebook a fost ideea unei analfabete care a fost angajata pentru asta, dar si pentru a scrie cate un comunicat de presa. nici de asta nu e in stare in conditiile in care toate contin greseli grave de ortografie. Se pare ca la mijloc ar fi alte interese... fie sa faca in ciuda cuiva din oras fie e vorba de atractie fizica. cu siguranta ambele. Mafia Medgidiei