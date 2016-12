Primăria Mihail Kogălniceanu, închisă?!

18:09:40 / 08 Aprilie 2014

de acord cu nr.8

De acord cu tine nr.8 dar de ce nu iti pui problema de ce nu se pot da locuri de casa la tineri? Am cerere de 2 ani de cand este doamna primar in functie am si votat cu dansa. AM fost in audienta si mi-a spus ca nu vor consilierii dar nu dupa mult timp se dau loturi de 1500 de metrii doamnei Larisa de la urbanizm si la baietii de la politie ca de "nu vor consilierii auzi si tu". Aneleurile sunt tot pentru ei doamna primar?