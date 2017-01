Primăria Năvodari nu are terenuri pentru a satisface toate cererile de retrocedare

Mai mulţi locuitori ai oraşului Năvodari, beneficiari ai Legii 247/2005, au reclamat săptămîna trecută faptul că nu li se dau terenurile care li se cuvin de drept, care de altfel ar fi trebuit să le fie retrocedate din 2001. Potrivit afirmaţiilor primarului Tudorel Calapod, terenurile vor redate proprietarilor, abia după ce un proiectant va face un Plan urbanistic de detaliu pe suprafeţele care vor fi înapoiate şi că procedura durează mai mult din cauza acestuia. “Sper ca pînă în toamnă să îi pun în posesie pe toţi cei care au revendicat terenurile. Mai avem de finalizat încă 20 de dosare din cele 116. Am identificat două terenuri, unul de trei ha şi altul de cinci ha, unde le vom da înapoi terenurile proprietarilor care se încadrează în prevederile Legii 247. Nu vom putea să retrocedăm toate suprafeţele revendicate. Pe baza cererilor, proprietarii îşi vor primi o parte din terenuri şi pentru diferenţe vor primi despăgubiri băneşti. Nu sînt terenuri pentru a le da tuturor atît cît cer“, a declarat Calapod. Pe de altă parte, proprietarii spun că atît actualul primar, cît şi fostul edil şef al oraşului i-a dus cu vorba şi că nu le-a înapoiat terenurile nici pînă la această dată. Gurile rele din Năvodari mai spun însă, că anumiţi consilieri şi-ar fi cumpărat suprafeţe importante de teren sub preţul pieţei, pe sub mînă, şi că în loc să restituie terenurile oamenilor, administraţia locală le-a vîndut apropiaţilor.

În cadrul ultimei şedinţe de Consiliu Local care a avut loc la Năvodari, au fost aprobate negocieri directe pentru vînzarea mai multor terenuri, care în ultimii ani au fost concesionate de către anumite firme sau persoane fizice. “Aceste terenuri aprobate spre vînzare sînt terenuri concesionate de doi pînă la zece ani. Terenurile acestea nu fac obiectul legii 247, prin urmare nu pot fi retrocedate către cei care au solicitat să fie reîmproprietăriţi. Legea spune că orice teren care este solicitat pentru retrocedare nu poate fi concesionat. Noi am respectat cu sfinţenie acest lucru“, a declarat Calapod. Suprafeţele care au fost aprobate spre vînzare în cadrul ultimei şedinţe de CL Năvodari, ajung la 1537,2 mp.