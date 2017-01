Primăria Năvodari şi-a făcut bilanţul pe 2006

Primarul oraşului Năvodari, Tudorel Calapod, şi-a prezentat ieri bilanţul activităţii pe anul 2006, despre care a spus că a fost “un an de aşezare“. “Suferim încă din punctul de vedere al personalului din cadrul Primăriei, în ceea ce priveşte promptitudinea cu care răspundem la solicitările locuitorilor. În sensul acesta, pentru 2007 ne-am propus să implementăm un sistem de informare a cetăţenilor şi de registratură eficient“, a declarat Calapod. El a adăugat că printre nerealizările pe anul 2006 se numără problema beneficiarilor Legii 10/1998 şi Legii 247/2005, despre care a spus că va fi un obiectiv primordial pentru anul 2007. Amintim că, în luna septembrie, Calapod spunea că pînă în noiembrie sau decembrie a acestui an problema va fi rezolvată. “Sînt oameni care aşteaptă de 14 ani să îşi ia pămîntul înapoi. Noi am făcut planul cu distribuţia acestor zone pentru oraş şi sperăm ca, în 2007, să le dăm oamenilor terenurile înapoi“, a mai spus primarul, care a adăugat că nu este finalizat cadastrul oraşului, motiv pentru care foarte multe lucruri merg extrem de greu. “Nu putem accesa proiecte atît de repede pe cît ar trebui. Sperăm ca, în 2007, în programul Ministerului Administraţiei şi Internelor de finanţare pentru cadastre să fim prinşi şi noi“, a mai spus Calapod. Cadastrul pentru oraşul Năvodari costă aprox. 18 miliarde de lei. Edilul şef al oraşului a mai spus că a organizat recent un sondaj referitor la strategia de dezvoltare a oraşului, prin care s-a demonstrat că ordinea de priorităţi potrivit cetăţenilor este cu totul alta decît cea planificată iniţial de către administraţia locală. Astfel, prima problemă reclamată de locuitori este asfaltarea, iar cea de-a doua o reprezintă gunoiul menajer. “În momentul de faţă, SC TSP Ecoterm prestează un serviciu, iar încasarea serviciului se face în baza unui tarif care nu a fost negociat, ci stabilit în funcţie de cheltuieli sau numărul locuitorilor oraşului“, a declarat Calapod. Despre TSP Ecoterm, primarul a spus că pentru anul 2007 pregăteşte o schimbare a calităţii serviciilor pe care această societate le prestează către locuitori.