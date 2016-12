Primăria NU închide şcoli

În urma deciziei Ministerului Educaţiei de a reduce 15.000 de norme din învăţământul preuniversitar, nouă unităţi de învăţământ din judeţul Constanţa au fost propuse pentru comasare de către Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa. „La nivelul judeţului nostru trebuie reduse 387 de norme didactice. Pe lângă acestea, mai avem o restanţă de aprox. o sută de norme, rămasă de anul trecut, când, de asemenea, au fost făcute reduceri de posturi în învăţământul preuniversitar”, a declarat inspectorul şcolar general din cadrul ISJ, prof. Elena Buhaiev. Ea a adăugat că numărul de unităţi comasate la nivelul judeţului nostru este mai mic decât cel din alte judeţe, ca şi cum asta ar încălzi cu ceva pe cei care rămân fără joburi. „Reamintesc că, în acest moment, este vorba doar de propuneri. Lista a fost înaintată pentru aprobare Ministerului Educaţiei şi aşteptăm să vedem ce răspuns primim”, a declarat prof. Buhaiev. Ea a adăugat că, deşi în anul şcolar 2011 - 2012 se va înregistra o creştere la nivelul elevilor de clasa a IX-a, efectivul de elevi va continua să scadă.

PRIMĂRIA A DAT BANI PENTRU ŞCOLI. Primarul Radu Mazăre a declarat, vineri, în cadrul şedinţei extraodinare a Consiliului Local Municipal, că, în urmă cu două zile, la Primărie a venit un grup de părinţi de la Şcoala nr. 36, care i-au spus că unitatea de învăţământ va fi desfiinţată. „Mi-au spus că au discutat cu inspectorul general, care le-a transmis că desfinţarea unităţii şcolare vine ca urmare a lipsei fondurilor pentru întreţinere. Faptul că se închid anumite şcoli din lipsa finanţării de către primării este o minciună sfruntată, iar inspectorul şef al ISJ, Elena Buhaiev, este o mincinoasă, pentru că noi am pus toţi banii şi nu închidem nici şcoli, nici grădiniţe, nici creşe. Învăţământul, din punctul de vedere al Primăriei, merge normal. Ştim de 20 de ani că salariile profesorilor, cheltuielile de întreţinere, bursele, au venit din cotele de TVA care se colectează, se trimit la Bucureşti şi se întorc înapoi la Primărie, care, la rândul ei, dă banii pentru şcoli”, a declarat Mazăre.

CLASA I. În ciuda comasărilor şcolilor, înscrierile pentru clasa I se desfăşoară în condiţii normale. Pentru anul şcolar viitor a fost stabilit un număr de 370 de clase I, numărul bobocilor fiind estimat la aproximativ 7.800. Faţă de anul şcolar 2009 - 2010, numărul claselor I a crescut cu 34, o parte dintre unităţi, cum ar fi Şcoala Generală „Mihai Viteazu”, solicitând deja suplimentarea locurilor. De asemenea, au existat şi cereri pentru înfiinţarea de noi clase step by step, deşi Ministerul a propus reducerea acestora. „S-a propus reducerea numărului de clase step by step din cauza cheltuielilor duble per elev. La aceste clase sunt câte două educatoare sau învăţătoare, ceea ce presupune costuri mai mari pentru sistem”, a declarat Buhaiev. Înscrierea în clasa I va dura până pe 3 mai.