Primăria nu preia nici acum stadionul „Farul“

09:16:06 / 01 Noiembrie 2016

Legea 69 e presul rechinilor imobiliari

"Până la urmă, nu se poate pune problema de schimbarea destinației stadionului, din moment ce există în vigoare Legea bazelor sportive, care interzice schimbarea destinației și demolarea unei baze sportive”, a declarat Făgădău". Sunt bucurestean, asa ca nu cunosc foarte bine situatia celor 3 locatii in cauza dar aceasta afirmatie a primarului mi-a atras atentia. Aflati ca Fagadau face referire la legea 69/2000, legea educatiei fizice si sportului, care, intr-adevar, protejeaza teoretic bazele sportive. In realitate insa, in ciuda existentei acestei legi, nenumarate baze, mare parte in Bucuresti, au fost demolate, ruinate, facute bucati pentru a se ridica pe ele mall-uri, blocuri etc. Sunt nenumarate baze sportive a caror destinatie a fost schimbata in ciuda legii !!! Nici un guvern, nici un prim-ministru, nici un ministru al MTS nu a intervenit in vreun fel, nu a cautat sa modifice aceasta lege astfel incat sa nu mai existe portite pt rechinii imobiliari. Aflati ca de fapt, problema cea mai grava este aceea ca NU EXISTA nici un corp de control, nici o comisie, nici un organism in cadrul MTS care sa aplice prevederile acestei legi, de aceea imobiliarii triumfa mereu si de aceea afirmatia primarului vostru nu are acoperire. Daca doriti info suplimentare despre legea 69/2000 ma gasiti la octavpescaru@gmail.com.