Primăria Ovidiu pregăteşte înfiinţarea satului Culmea

Primarul oraşului Ovidiu, Dumitru Bocai, consideră că este foarte important ca eforturile autorităţilor locale să se concentreze asupra promovării proiectelor de infrastructură, să găsească surse de finanţare pentru eventualele proiecte. „Avem la nivelul oraşului multe proiecte pe care dorim să le finalizăm. 90% dintre ele vor fi realizate cu fonduri europene. Pentru toate proiectele pe care le-am făcut am angajat o firmă din Bucureşti care să ne ajute la finalizarea lor, pentru a nu avea surpriza ca proiectele depuse să fie respinse din diverse motive“, a declarat Dumitru Bocai. El a mai spus că unul dintre proiectele foarte importante se referă la finalizarea infrastructurii pentru cartierul de tineri. „Am terminat studiul de fezabilitate pentru cartierul de tineret, unde avem date deja 189 de loturi pentru construcţia de case. Noi, ca autoritate, trebuie să sprijinim tinerii. În zona respectivă vom face infrastructura, vom asigura reţelele de apă, gaze, canalizare, energie. Am avut, la Primărie, peste 800 de cereri pentru loturi de case. Criteriile de alocare a loturilor au fost stabilite prin hotărîre de Consiliu Local, care se referă la vechimea în oraş, vechimea cererii, etc“, a mai spus Bocai. Primarul din Ovidiu doreşte să mai facă un astfel de cartier, de această dată, în satul Poiana, care aparţine de Ovidiu. Este vorba despre un cartier cu aproximativ 200 de loturi, proiect la care încă se lucrează. Un alt cartier pentru tineri ar putea fi făcut în zona Grupului Social Nazarcea, unde au fost identificate cîteva terenuri. „Pe lîngă acest cartier, în prezent, angajaţii Primăriei Ovidiu lucrează la un proiect de înfiinţare a unui sat în zonă, care se va numi Culmea. Probabil, în două sau trei luni, vom face un referendum pentru înfiinţarea acestui sat. După ce vom avea finalizate toate documentele ce ţin de noi, prin intermediul celor doi parlamentari care răspund de această zonă, deputatul PD-L Constantin Chirilă şi senatorul PSD Nicolae Moga, vom face un proiect de hotărîre de Guvern pentru înfiinţarea acestui sat“, a mai afirmat Bocai. Edilul din Ovidiu are în vedere şi preluarea unui teren de aproximativ 7 hectare de la o fostă unitate militară de pe raza oraşului, unde, de asemenea, se doreşte parcelarea pentru cazuri sociale.